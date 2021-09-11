Металлист 1925 – Динамо - 0:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня «Металлист 1925» в седьмом туре УПЛ принимал «Динамо» Киев. Матч завершился победой гостей 2:0.
Составы команд:
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк, Марлисон
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Леднев, Андриевский, Цыганков, Шкурин, Де Пена
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор первого тайма:
0:1 - Цыганков, 46-я минута:
0:2 - Гармаш, 52-я минута:
Обзор матча:
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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