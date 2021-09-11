7-й тур
Металлист 1925
0 : 2
Динамо Киев
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Динамо - 0:2. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в седьмом туре УПЛ

  • 11.09.2021 19:40
  • 12853 просмотра
  • 3 комментария
Металлист 1925 – Динамо - 0:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Сегодня «Металлист 1925» в седьмом туре УПЛ принимал «Динамо» Киев. Матч завершился победой гостей 2:0.

Составы команд:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк, Марлисон

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Леднев, Андриевский, Цыганков, Шкурин, Де Пена

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор первого тайма:

0:1 - Цыганков, 46-я минута:

0:2 - Гармаш, 52-я минута:

Обзор матча:

События матча
52' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
47' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fanat822
    online
    fanat822, 11.09.2021 20:08
    -4
    Где момент с рукой Миколенко в штрафной при 0-1?
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    zelia73
    online
    zelia73, 11.09.2021 19:50
    +2
    аналы--а где обзор красной карточки---головко просил---но линия гебельса не позваляет
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    Drema17
    Drema17, 11.09.2021 18:30
    0
    Вот это вы быстро обновляете!!! Уже 20 минут прошло а голов нет!
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