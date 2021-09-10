7-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Динамо Киев
11.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Между молотом и наковальней

  • 10.09.2021 19:47
  • 985 просмотров
  • 8 комментариев
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

Выезд в Харьков станет для киевлян, как это принято говорить, последней репетицией накануне старта в Лиге Чемпионов. Не позавидуешь тренерскому штабу «Динамо», ведь команда только-только собралась после матчей сборных – куда уж тут до оттачивания игровых связей. Словно между молотом и наковальней пребывает ныне «Динамо»! А вот «Металлист 1925», напротив, потратил две недели на спокойный тренировочный процесс, разбавив его спаррингом с «Ворсклой».

Динамо

Неплохим подспорьем для киевлян стал календарь УПЛ, ведь предстоящий гостевой поединок будет у «Динамо» первым за целый месяц! Как помним, формально выездная встреча с «Ингульцом» состоялась также в Киеве. И как раз в ней коллектив Мирчи Луческу допустил пока что единственную в сезоне осечку (1:1). В трех остальных матчах победы впечатлили: общая разница мячей 13:0!

Громкие 7:0 с «Колосом» и вовсе повлекли за собой отставку тренерского штаба соперников, а у самого «Динамо» особо положительные эмоции доставили дубли Карлоса Де Пены и Виктора Цыганкова. Вот только из расположения сборной с повреждением вернулся один из авторов голов в ворота ковалевцев и лучший бомбардир УПЛ Виталий Буяльский. Под вопросом участие в субботней игре и Владислава Кулача, находящегося в клубном лазарете.

С особыми воспоминаниями от матчей за сборную Украины вернулись из расположения главной команды страны Александр Сирота, дебютировавший в ней, а также Николай Шапаренко, ставший лучшим игроком поединка с Францией (1:1) и Александр Тымчик, получивший приз как лучший игрок национальной команды матча против Чехии (1:1). Вообще, представительство «Динамо» во время последнего созыва сборной Украины было традиционно обширным – 10 исполнителей! Упомянутый Шапаренко не сможет помочь своим партнерам в Харькове из-за перебора желтых карточек.

Металлист 1925

Пауза харьковской команде наверняка была как глоток воздуха, ведь «Металлист 1925» проиграл три кряду матча. Последнее поражение «Днепру-1» (1:2) было особенно печальным, ведь коллектив Валерия Кривенцова вел в счете, пропустив сначала с пенальти, а уже в компенсированное время – после штрафного. По обоим голам у тренера наверняка имелись вопросы к Максиму Коваленко – 19-летний вратарь получил шанс дебютировать в Премьер-лиге, но в ключевых эпизодах отыграл явно не лучшим образом.

Зато еще один дебютант основного состава Марлисон и забил гол, и получил признание болельщиков, став лучшим игроком матча. «Обменял бы свой гол на победу команды, если бы это было возможно», – сказал после поединка бразильский легионер, взгрустнув о потерянных очках. А вот Дмитрий Крыськив, отметившийся в первом туре УПЛ, накануне забил два гола и за сборную Украины U-21. Эти результативные удары за «молодежку» подарили вдвойне приятные эмоции, ведь украинская команда в отборе к Евро-2023 переиграла Сербию (1:0) и Армению (2:1).

Статистика встреч

Дебютант Премьер-лиги четыре раза стартовал в розыгрышах Кубка Украины, и только там могли пересекаться пути оппонентов. Однако, и жеребьевки, и ранние вылеты из турнира харьковчан оставили «Металлист 1925» без встреч с «Динамо». Предстоящий матч станет для команд первым в истории противостоянием.

Комментарий

Основной вратарь «Металлиста 1925» Денис Сидоренко, пропустивший игру минувшего тура по решению тренера, поделился ожиданиями от предстоящего матча: «Против «Динамо» еще не играл. Это гранд нашего футбола и хочется проявить свои лучшие качества в противостоянии с действующим чемпионом. У киевлян ряд квалифицированных футболистов во всех линиях, но не могу сказать, что уже до игры мы капитулировали. Хоть мы и дебютанты УПЛ, рассчитываем на положительный результат».

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Марлисон.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Рамирес, Шкурин.

Прогноз на противостояние

В каждом, даже проигранном матче УПЛ, харьковчане давали бой своим оппонентам. Но тягаться с чемпионом, который еще и пребывает в отличном состоянии, «Металлисту 1925», наверное, еще рановато. Спрогнозируем, что без напряженной борьбы также не обойдется, но победа останется за киевской командой.

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11 сентября, суббота

«Металлист 1925» – «Динамо»
Харьков. Стадион ОСК «Металлист». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
МЕТАЛЛИСТ 1925 — ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Артем Цыганенко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 10.09.2021 20:43
    0
    Funny___Cat, 10.09.2021 20:39
    Нужна спокойная победа, перед ЛЧ
    Чтобы потом спокойно принять поражение
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 10.09.2021 20:41
    0
    5 : 3
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 10.09.2021 20:39
    0
    Нужна спокойная победа, перед ЛЧ
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 10.09.2021 20:33
    +1
    0:4, как положено.
    Ссылка
    faraon
    online
    faraon, 10.09.2021 20:31
    -2
    Харьков 2-1 ДнО
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 20:28
    -2
    1-0
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 10.09.2021 19:59
    -2
    2-1
    Ссылка
    Saar
    Saar, 10.09.2021 19:51
    +1
    0-3
    Ссылка
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