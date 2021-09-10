7-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Динамо Киев
11.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.09.2021 17:38
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Металлист 1925 – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 11-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 17:00.

Несколькими неделями ранее донецкий «Шахтер» с трудом сумел преодолеть сопротивление команды Валерия Кривенцова (0:2), после чего харьковчане были вынуждены играть еще и против «Днепра-1» и «Ворсклы», что завершилось для них примерно тем же успехом. И вот, один наиболее тяжелых периодов сезона для «1925» завершается матчем против киевского «Динамо», которое свои два последних матча в УПЛ, против «Десны» и «Колоса», завершило с общим счетом 11:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо» Киев.

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Александр Снитко, Sport.ua

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