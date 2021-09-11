Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен игроками Динамо, которые заменили травмированных»

Тренер оценил победу в матче УПЛ

  • 11.09.2021 20:38
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  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен игроками Динамо, которые заменили травмированных»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче 7-го тура УПЛ обыграло «Металлист 1925» со счетом 2:0. Матч оценил наставник киевлян Мирча Луческу.

- Сегодня была зрелищная игра между двумя играющими командами, которые показали, что можно играть в красивый футбол. Хоть и с элементами борьбы, но в красивый, хороший футбол.

Я поздравил после игры тренера «Металлиста 1925», потому что я смотрел, анализировал игру этой команды - она смотрится, играет зрелищно, хорошо комбинирует, выходит через пас из обороны, используя сильные стороны нападающих, которые быстры, техничны, индивидуально сильны. Они быстро выбегают в контратаки. Это важные факторы, которыми обладает эта команда. В остальном я очень доволен нашей игрой, нашей командой.

Первый тайм был для нас сложным - соперник хорошо оборонялся, не давал нам простора, не давал свободных зон. Мы создали несколько моментов благодаря позиционным атакам, но этого было мало. В перерыве я сделал кое-какие коррективы, и ребята стали играть по-другому, начали быстрее двигаться, благодаря чему наше преимущество стало ещё большим и воплотилось в два забитых мяча, хотя голов могло быть и больше.

Также я доволен игроками, которые заменили наших травмированных  - Беседина, Попова, Буяльского, а также дисквалифицированного Шапаренко. Для этого и есть команда - чтобы были игроки, способные заменить друг друга , поддерживали хороший уровень мотивации и конкуренции.

- Какая ситуация с Буяльским? Это ротация или все же есть проблемы со здоровьем?

- К сожалению, во время каждого выезда в сборные кто-то травмируется. Он травмировался во время игры в Казахстане на синтетике. Завтра будет первая его тренировка в общей группе, во время которой мы увидим, в каком он состоянии.

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Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zelia73
    online
    zelia73, 11.09.2021 20:42
    +4
    гармаш-лучший
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