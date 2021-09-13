Динамо Киев

Во вторник, 14 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которого киевское «Динамо» примет лиссабонскую «Бенфику».

Матч состоится на киевском НСК «Олимпийский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Динамо»

С возвращение Мирчи Луческу на тренерскую скамейку игра «Динамо» наладилась. В минувшем туре украинской Премьер-лиги киевляне без малейших проблем обыграли харьковский «Металлист 1925» (2:0). «Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, после семи сыгранных туров имея в активе 19 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 22-2.

Стоит отметить и поединок позапрошлого тура УПЛ, в котором «Динамо» уничтожило «Колос» со счетом 7:0. Вот только «Бенфика» — далеко не «Колос», португальская команда вряд ли устроит проходной двор в своей штрафной площадке.

«В целом у «Бенфики» хороший период, они лидируют в чемпионате Португалии. У них классный тренер, который более 20 лет работает на высоком уровне. Я против него, кажется, не играл, но хорошо знаю его стиль. Мы общались с Жорже Жезушем на встречах в УЕФА. Нас ждет сложный матч против сложного соперника», — считает главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Вопрос в том, сможет ли «Динамо» быстро перестроиться с чемпионата Украины на Лигу чемпионов, где совсем другой футбол и другие скорости. «Бенфика», конечно, не европейский топ-клуб, но команда сильная и опытная. К слову, суммарная ориентировочная стоимость игроков первой команды «Бенфики» составляет €286,5 миллионов, а «Динамо» — €133 миллиона.

«Бенфика»

«Бенфика», как и «Динамо», прекрасно начала выступления в чемпионате Португалии в текущем сезоне. После пяти сыгранных туров лиссабонская команда занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 13-2. У вечного соперника «Бенфики», «Порту», второе место и 11 набранных очков.

С лета 2020 года «Бенфику» возглавляет 67-летний португальский специалист Жорже Жезуш, который на протяжении карьеры поработал во многих португальских клубах, включая «Бенфику» (2009-2015). Вместе с «Бенфикой» Жезуш стал трехкратным чемпионом Португалии (2009/2010, 2013/2014, 2014/2015) и дважды доходил до финала Лиги Европы (2012/2013, 2013/2014).

Но все внимание украинских любителей футбола, конечно, будет приковано к 25-летнему форварду «Бенфики» и сборной Украины Роману Яремчуку. В минувшем июле футболист перешел в «Бенфику» из бельгийского «Гента» за €17 миллионов. И Яремчук очень неплохо стартовал в своей новой команде, в активе украинца 2 забитых мяча и 4 результативные передачи в 6 сыгранных матчах. Наиболее интересно то, что контракт Яремчука с 2012 по 2017 годы принадлежал именно киевскому «Динамо», но в основной состав Роман так и не пробился. В 2016 году Яремчук защищал цвета «Александрии» на правах аренды, а в августе 2017 года «Динамо» продало бомбардира в «Гент» за €2 миллиона. Несложно подсчитать, что «Гент» «наварил» на перепродаже игрока целых €15 миллионов!

Противостояние

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка «Бенфику», на победу которой дают коэффициент приблизительно 2,3. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3,4, примерно столько же дают и на ничью.

Но есть ощущение, что на «Олимпийском» «Динамо» не проиграет. Мирча Луческу сумеет должным образом настроить своих подопечных на старт в Лиге чемпионов, и очки киевская команда должна взять.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко — Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Шкурин.

«Бенфика»: Влаходимос — Отаменди, Морато, Вертонген, Пицци, Вайгль, Мариу, Гримальдо, Эвертон, Яремчук, Нуньес.

14 сентября, вторник