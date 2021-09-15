ЛУЧЕСКУ: «Есть осадок, что гол не засчитали. Гармаш действует инстинктивно»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:
– Играли против сильного соперника. Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие моменты и забили гол, я бы был доволен результатом. А так остался осадок после незасчитанного гола. Понятно, что доминировала «Бенфика», мы отдали инициативу, чтобы сыграть компактно, не оставлять свободные зоны сопернику, а самим – контратаковать. К сожалению, гол не засчитали.
Еще был момент у Вербича, но он не смог подстроиться под мяч и забить в пустые ворота. Считаю, результат позитивный. Обнадеживает, что мы не пропустили гол. Когда я тренировал «Шахтер», мы сыграли 0:0, и все были разочарованы. Но я нет. Мы поехали в Германию и выиграли 3:0. Также и «Бенфика» может идти вперед, раскрываться на своем поле.
– Правило VAR нужно отменить?
– Что я могу комментировать? Есть такое правило. Был офсайд. Это наша ошибка.
– Согласны ли вы с тем, что это лучший матч «Динамо» под вашим руководством?
– Хочу напомнить, что игроки «Бенфики» стоят хорошие деньги, которые могут обыграть один в один. В обороне у них опытные игроки. У нас в составе много молодежи, они растут и выполняют то, что я от них прошу. Прогресс виден в их игре. Мы начали очень осторожно. Есть большая разница в опыте соперника и в нашем опыте. Этот матч мы должны были сыграть так, как сыграли. Потому что они техничнее и опытнее. Мы должны были играть организовано, терпеть и искать свой момент.
– Гармаш едва не нарвался на красную карточку. Есть ли контроль над ним?
– Он что, получил красную? Он действует инстинктивно. У каждого игрока есть свои особенности. Но он очень полезный игрок для «Динамо».
– В воротах вы доверили место Денису Бойко. Почему?
– Это мое решение. Я не должен его обсуждать. Бойко долго ждал своего шанса. Он его дождался. Хорошо сыграл и за клуб, и за сборную Украины. Я не могу менять игрока, который хорошо себя проявляет. У меня есть два равноценных вратаря, которых я могу использовать. Но я не могу их чередовать, выпуская через игру.
Источник — Sport.ua
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чувствуется негодование дырявой прессы что не дают нечестно победить привыкли к монзульским пенальти, голам с оффсайдов в упл, а в еврокубках не дают.
Ответ от ника "Oblakoignom":
"Одеты достаточно легко: легкие куртки, плащи и т.д. Много от национальности еще зависит.
Я всегда значительно теплее одета: теплая курта системы горнолыжной, ботинки. Муж в ветровке ходит. Дочь в драповом пальто и теплом шарфе. Без шапок.
Но бывают холодные дни, когда снег пролетает, и ношу одежду, как зимой в Екатеринбурге, пуховик и тимберленды на натуральном меху. Муж все равно ветровку носит. В этом сезоне холодов еще не было.
Шубы натуральные не носят.
Школьники, чаще всего, куртки не носят, только пиджаки или толстовки. Сражаюсь с сыном из-за этого."
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чувствуется негодование дырявой прессы что не дают нечестно победить привыкли к монзульским пенальти, голам с оффсайдов в упл, а в еврокубках не дают.
а не засчитанный гол от Олимпика в ворота ШД - татотакэ
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чувствуется негодование дырявой прессы что не дают нечестно победить привыкли к монзульским пенальти, голам с оффсайдов в упл, а в еврокубках не дают.
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