ЛУЧЕСКУ: «Есть осадок, что гол не засчитали. Гармаш действует инстинктивно»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

– Играли против сильного соперника. Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие моменты и забили гол, я бы был доволен результатом. А так остался осадок после незасчитанного гола. Понятно, что доминировала «Бенфика», мы отдали инициативу, чтобы сыграть компактно, не оставлять свободные зоны сопернику, а самим – контратаковать. К сожалению, гол не засчитали.

Еще был момент у Вербича, но он не смог подстроиться под мяч и забить в пустые ворота. Считаю, результат позитивный. Обнадеживает, что мы не пропустили гол. Когда я тренировал «Шахтер», мы сыграли 0:0, и все были разочарованы. Но я нет. Мы поехали в Германию и выиграли 3:0. Также и «Бенфика» может идти вперед, раскрываться на своем поле.

– Правило VAR нужно отменить?

– Что я могу комментировать? Есть такое правило. Был офсайд. Это наша ошибка.

– Согласны ли вы с тем, что это лучший матч «Динамо» под вашим руководством?

– Хочу напомнить, что игроки «Бенфики» стоят хорошие деньги, которые могут обыграть один в один. В обороне у них опытные игроки. У нас в составе много молодежи, они растут и выполняют то, что я от них прошу. Прогресс виден в их игре. Мы начали очень осторожно. Есть большая разница в опыте соперника и в нашем опыте. Этот матч мы должны были сыграть так, как сыграли. Потому что они техничнее и опытнее. Мы должны были играть организовано, терпеть и искать свой момент.

– Гармаш едва не нарвался на красную карточку. Есть ли контроль над ним?

– Он что, получил красную? Он действует инстинктивно. У каждого игрока есть свои особенности. Но он очень полезный игрок для «Динамо».

– В воротах вы доверили место Денису Бойко. Почему?

– Это мое решение. Я не должен его обсуждать. Бойко долго ждал своего шанса. Он его дождался. Хорошо сыграл и за клуб, и за сборную Украины. Я не могу менять игрока, который хорошо себя проявляет. У меня есть два равноценных вратаря, которых я могу использовать. Но я не могу их чередовать, выпуская через игру.