Динамо Киев
0 : 0
Бенфика
14.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Есть осадок, что гол не засчитали. Гармаш действует инстинктивно»

Наставник «Динамо» подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»

  • 15.09.2021 00:50
  • 861 просмотр
  • 5 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Есть осадок, что гол не засчитали. Гармаш действует инстинктивно»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

– Играли против сильного соперника. Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие моменты и забили гол, я бы был доволен результатом. А так остался осадок после незасчитанного гола. Понятно, что доминировала «Бенфика», мы отдали инициативу, чтобы сыграть компактно, не оставлять свободные зоны сопернику, а самим – контратаковать. К сожалению, гол не засчитали.

Еще был момент у Вербича, но он не смог подстроиться под мяч и забить в пустые ворота. Считаю, результат позитивный. Обнадеживает, что мы не пропустили гол. Когда я тренировал «Шахтер», мы сыграли 0:0, и все были разочарованы. Но я нет. Мы поехали в Германию и выиграли 3:0. Также и «Бенфика» может идти вперед, раскрываться на своем поле.

– Правило VAR нужно отменить?

– Что я могу комментировать? Есть такое правило. Был офсайд. Это наша ошибка.

– Согласны ли вы с тем, что это лучший матч «Динамо» под вашим руководством?

– Хочу напомнить, что игроки «Бенфики» стоят хорошие деньги, которые могут обыграть один в один. В обороне у них опытные игроки. У нас в составе много молодежи, они растут и выполняют то, что я от них прошу. Прогресс виден в их игре. Мы начали очень осторожно. Есть большая разница в опыте соперника и в нашем опыте. Этот матч мы должны были сыграть так, как сыграли. Потому что они техничнее и опытнее. Мы должны были играть организовано, терпеть и искать свой момент.

– Гармаш едва не нарвался на красную карточку. Есть ли контроль над ним?

– Он что, получил красную? Он действует инстинктивно. У каждого игрока есть свои особенности. Но он очень полезный игрок для «Динамо».

– В воротах вы доверили место Денису Бойко. Почему?

– Это мое решение. Я не должен его обсуждать. Бойко долго ждал своего шанса. Он его дождался. Хорошо сыграл и за клуб, и за сборную Украины. Я не могу менять игрока, который хорошо себя проявляет. У меня есть два равноценных вратаря, которых я могу использовать. Но я не могу их чередовать, выпуская через игру.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 15.09.2021 01:13
    0
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 01:02
    - Правило VAR нужно отменить?
    ---
    чувствуется негодование дырявой прессы что не дают нечестно победить привыкли к монзульским пенальти, голам с оффсайдов в упл, а в еврокубках не дают.
    Зашёл для интереса на форум u-mama с вопросом: что носят зимой в Англии??
    Ответ от ника "Oblakoignom":
    "Одеты достаточно легко: легкие куртки, плащи и т.д. Много от национальности еще зависит.
    Я всегда значительно теплее одета: теплая курта системы горнолыжной, ботинки. Муж в ветровке ходит. Дочь в драповом пальто и теплом шарфе. Без шапок.
    Но бывают холодные дни, когда снег пролетает, и ношу одежду, как зимой в Екатеринбурге, пуховик и тимберленды на натуральном меху. Муж все равно ветровку носит. В этом сезоне холодов еще не было.
    Шубы натуральные не носят.
    Школьники, чаще всего, куртки не носят, только пиджаки или толстовки. Сражаюсь с сыном из-за этого."
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 15.09.2021 01:13
    0
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 01:02
    - Правило VAR нужно отменить?
    ---
    чувствуется негодование дырявой прессы что не дают нечестно победить привыкли к монзульским пенальти, голам с оффсайдов в упл, а в еврокубках не дают.
    точно точно...
    а не засчитанный гол от Олимпика в ворота ШД - татотакэ
    Ссылка
    Lyolik
    online
    Lyolik, 15.09.2021 01:11
    0
    Стиль тореадора. Вся игра, активная защита, а в конце матча, уставшего, деморализованного соперника убиваем несколькими ударами. Сегодня почти получилось.
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 01:11
    0
    переклад на українську просто донний. "гравці стоять хороші гроші?" і де це вони стоять? стояти можна лише біля сортиру. мені як філологу соромно таке читати. і окрім цього є помилки з перекладом
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 01:02
    -4
    - Правило VAR нужно отменить?
    ---
    чувствуется негодование дырявой прессы что не дают нечестно победить привыкли к монзульским пенальти, голам с оффсайдов в упл, а в еврокубках не дают.
    Ссылка
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