Положение вне игры. Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда Гармаша

Спорный эпизод возник в конце матча «Динамо» и «Бенфики» в Лиге чемпионов

  • 14.09.2021 23:59
  • 11518 просмотров
  • 25 комментариев
Положение вне игры. Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда Гармаша
© Динамомания. Шапаренко и Гармаш

14 сентября в Киеве состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «Динамо» и «Бенфика» (0:0).

Спорный эпизод возник в конце матча. Судьи решили воспользоваться системой VAR.

Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда у Гармаша. Справедливо?

Видеообзор матча (спорный эпизод – в конце видео)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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  • Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда у Гармаша. Справедливо?
    • 67.16% (45)
      1. Справедливо отменен гол
    • 28.36% (19)
      2. Гол нужно было засчитать
    • 4.48% (3)
      3. Трудно сказать
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Комментарии
Сначала:
    Влодька Омельченко
    online
    Влодька Омельченко, 15.09.2021 01:02
    +1
    Питання в чому, чи був у гармаша метровий офсайд???? Так, у гармаша був метровий офсайд.
    Ви б ще спитали, чи вода мокра.... А земля, вона чорна і скреготить на зубах???? Ну, блін, так. Вона чорна, і скреготить на зубах. А м'яч, він шо, круглий????
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    Влодька Омельченко
    online
    Влодька Омельченко, 15.09.2021 00:59
    +1
    firstromario, 15.09.2021 00:13
    О! Спорт.уа ще опитування додало чи офсайд був офсайдом. хаха Додайте ще опитування чи динамо сьогодні виграло чи програло. будем очки по опитуваннях рахувати
    Воу воу воу, паакуратнєй. А то ще забанять. На спірт.юя не можна нічого поганого говорити.
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    seregka1991
    seregka1991, 15.09.2021 00:46
    -1
    Так все голы можно отменить, это полный пиздц
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    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 15.09.2021 00:37 (изменен)
    +8
    avtv5555, 15.09.2021 00:23
    Гармашу немного не хватило времени,чтобы заработать удаление. Очень проблемный футболист.
    Этот проблемный, как ты его называешь, футболист забивает голы в нашем чемпионате и опыта у него побольше, чем у всех взятых футболистов в Динамо, а то что у него есть характер так это да, главное что это помогает ему забивать мячи.
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    Istm
    Istm, 15.09.2021 00:37
    +3
    цей "транслятор" обдовбався? викласти відео з запоребріковим сміттям під заголовком "обзор динамо бенфика"
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    KARABAS55
    KARABAS55, 15.09.2021 00:34
    +7
    Ну в общем, хоть я и не болею за Динамо, но игра оставила не плохое впечатление. Были хорошие шансы как выиграть так и проиграть. Борьба была на каждом метре поля. С Цыганом на игру Динамо можно смотреть в группе. Если фарт будет на стороне Киевлян, то на 3 место можно вполне рассчитывать.
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    brighi10
    online
    brighi10, 15.09.2021 00:29
    +1
    avtv5555, 15.09.2021 00:23
    Гармашу немного не хватило времени,чтобы заработать удаление. Очень проблемный футболист.
    я кстати предугадал что желтую успеет получить после подката на фланге за 13 минут до окончания матча...уже по Гармашу было понятно что он ее сам хочет)
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    antiohia
    online
    antiohia, 15.09.2021 00:26 (изменен)
    -15
    Сволочь английская. Чистый гол не засчитали. Пусть они подавятся этими бабками вместе с их сраной Зап. Европой. Вообще их в Украину не пускать если они здесь гадят. Сделать персонами нон-грата.
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    Василь Гаранджа
    online
    Василь Гаранджа, 15.09.2021 00:23
    -7
    ortomir, 15.09.2021 00:15
    Виноват тот, кто гармаша выпустил на поле.
    Чому того підірваного Гармаша досі в Динамо тримають? Це ж бомба з рандомним часом вибуху. Він тільки вийшов на поле і за кілька хвилин тричі міг отримати вилучення. Колись такий самий Хачеріді був.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 15.09.2021 00:23
    -2
    Гармашу немного не хватило времени,чтобы заработать удаление. Очень проблемный футболист.
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 15.09.2021 00:22
    0
    с этим ВАРом конечно нормально попраздновать голы нельзя)
    как Яремчук Македонии забил, так все зависли ждали ВАРа результата, никто особо не праздновал
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    name_footbol
    online
    name_footbol, 15.09.2021 00:18
    +9
    Офсайд есть, праздник испорчен! Это правила игры! Ничего не изменишь! Ничья слабый результат дома, но в целом хорошо что ест очки!
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    ortomir
    online
    ortomir, 15.09.2021 00:15
    -11
    Виноват тот, кто гармаша выпустил на поле.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 15.09.2021 00:14
    -4
    Primovocatus, 15.09.2021 00:07
    Нельзя радоваться раньше ВАРа! Сразу вспоминаю как Петраков своих за руки держал после нашего второго гола в Казахстане.
    из секты Петракова?
    Ссылка
    firstromario
    online
    firstromario, 15.09.2021 00:13
    +12
    О! Спорт.уа ще опитування додало чи офсайд був офсайдом. хаха Додайте ще опитування чи динамо сьогодні виграло чи програло. будем очки по опитуваннях рахувати
    Ссылка
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 15.09.2021 00:11
    +5
    Та это офсайд, пол корпуса впереди.
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 15.09.2021 00:09
    +10
    Обдолбились напрочь?
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    _ Moore
    _ Moore, 15.09.2021 00:09
    +5
    а де відео????
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    firstromario
    online
    firstromario, 15.09.2021 00:09
    +11
    barca_messi, 15.09.2021 00:07
    Гармаш не принимал участия в голе
    ага. в нього була червона. його на полі не було
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    barca_messi
    barca_messi, 15.09.2021 00:07
    +13
    Гармаш не принимал участия в голе
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