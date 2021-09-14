Положение вне игры. Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда Гармаша

14 сентября в Киеве состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «Динамо» и «Бенфика» (0:0).
Спорный эпизод возник в конце матча. Судьи решили воспользоваться системой VAR.
Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда у Гармаша. Справедливо?
Видеообзор матча (спорный эпизод – в конце видео)
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Источник — Sport.ua
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Ви б ще спитали, чи вода мокра.... А земля, вона чорна і скреготить на зубах???? Ну, блін, так. Вона чорна, і скреготить на зубах. А м'яч, він шо, круглий????
как Яремчук Македонии забил, так все зависли ждали ВАРа результата, никто особо не праздновал
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