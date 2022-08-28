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28 августа 2022, 19:50 | Обновлено 28 августа 2022, 19:54
16036
33

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»

Коуч «Динамо» считает что ошибкой было играть с «Днепром-1» во Львове

28 августа 2022, 19:50 | Обновлено 28 августа 2022, 19:54
16036
33
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 2-го тура УПЛ во Львове:

«Почему не Киев? Решение играть здесь, во Львове было большой ошибкой. Я хотел, чтобы два матча, с «Днепром-1» и с «Зарей», мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины, с тех пор не видели своих семей. Поэтому я настаивал на том, чтобы ехать в Киев. Еще в ответном матче с «Бенфикой» я почувствовал, что психологическое состояние игроков нехорошее. И по этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев.

Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, которые позволят футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было. Психологическое состояние команды вновь было плохое. Наверное, в том числе, и по той причине, что ребята слишком долго не были дома, не видели родных.

Что касается самого матча, то надо признать, что команда соперника была намного агрессивнее нас. Плюс, ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. Наконец, мы пропустили гол. Пропустили снова со «стандарта», опять, как и в матче с «Бенфикой», не доиграл до конца Беседин. Когда пропускаешь первым, играется совсем иначе. После первого гола «Днепр-1» стал действовать еще более агрессивнее. Сразу поменялась картина на поле.

Ну а во втором тайме футбола практически не было. Затяжек времени было столько, что самой игры было, наверное, 15-20 минут. Эти остановки были направлены на то, чтобы нервировать футболистов, чтобы каждый занимался спорами, а не игрой. Футбола после перерыва, по сути, не было. Мы сейчас в сложной ситуации, но надо перебороть этот момент. Надеюсь, возвращение в Киев поспособствует этому.

Забарный? Почему последний матч за «Динамо»? Вы считаете, что он может больше не попасть в состав? Речь о его возможном трансфере? Может, это моя последняя игра, но не Забарного.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 33
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GloryUkraine
Не треба тиснути на жалість. Команда психологічно не готова. Це помилка тренера. 
І ще, це не моя справа, але я не вірю, що сім'і футболістів залишилися в Україні.  Не тільки динамівців, а взагалі. 
Футболісти такі самі люди як і всі ми. Як два місяці хлопець буде спокійно сидіти на зборах в Європі, а його сім'я тим часом в Україні? 
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+10
Макс Максов
Чергове ниття від Луческу... Ти маєш тішитись, що твої ровесники футбол можуть безкоштовно подивитись! У всьому треба шукати позитив, а не соплі розпускати!
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+5
Выталкиватель парашутистов
Я понимаю как трудно из сытой и спокойной Европы возвращаться в воюющую Украину, в этот напряг, когда в любой момент может что-то прилететь на голову... Насчет семей футболистов, Луческу лукавит, все жены футболистов гуляют сейчас уж точно не в Украине. По игре... Ничего нового, они так играли и предыдущие игры, как товарняки так и официальные, один к одному. Шахтер тоже не далеко от них ушел, так что мучения будут продолжаться....
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+4
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Олександр Чернокур
Тренера уровня Луческу они не найдут.В Украину никто не поедет а местные это типа Леша Михайличенко уже по два раза проходили 
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+3
roman75zpr
Сколько бы он не назвал причин, с его слов, там не будет признания своих просчётов, никогда
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+3
Олександр Чернокур
Самый смешной эпизод с тренерами это был когда Динамо летело 0 2 от Колоса дома в последнем туре и Леша Михайличенко вместо того чтобы выпустить игроков и отыгрываться звонил и спрашивал как играет Заря.И когда ему сообщили что Заря сыграла вничью.и отдала 2 е место он прыгал как сумасшедший от радости
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+1
Умник
В Украину вернулся Шева.
Не знаю мне кажется очень похожа история о смене тренера.
Был зимой разговор с Суркисом.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
А могли егл спецом плавить?
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+1
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Gargantua
ДК в нынешних условиях совершило подвиг пройдя Фенербахче и Штурм. А вы их втаптываете в грязь за один матч.
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+1
S K
Динамо настільке беззубе, що Луческу в пору і у відставку подати
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+1
Lion
Понятно во всем виноват Львов....
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+1
AK.228
Так а чому у Львові власне!? Економія коштів на логістиці;?
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0
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veter
И я всё время задавал этот вопрос. Почему Динамо не на своём Динамо в Киеве???
Какой то абсурд. Вот Колосу можно в Ковалёвке. А эти почему то должны торчать во Львове. Ну тогда уже лучше бы поселились в Петрово и сыграли между делом с Ингульцом. Вдруг в ноябре не до футбола будет.
Ну а в статистике то будет стоять поражение ДОМА всё равно.
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0
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виталий литвинов
Думаю що наступна гру теж програють, і цей тренер поїде до дому. Це для ДК буде на користь. Це тренер не рівень Динамо. 
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-1
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avk2307
Не оправдываю Луческу, но еще вчера писал, что играть во Львове все равно, что в Польше. Это решение менеджмента считаю ошибкой ,т.к. в Киеве и болельщиков бы было не официальных чуть и стадион родной.
Но это никак не оправдывает беззубую игру Динамо сегодня и с Бенфикой так же и огромные дыры в комплектовании состава в межсезонье.
Надо брать себя в руки и бороться и конечно же трансферы на проблемные позиции...
Надеюсь кто то занимался этим или в противном случае купим очередного Соля
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-1
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