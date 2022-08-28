Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 2-го тура УПЛ во Львове:

«Почему не Киев? Решение играть здесь, во Львове было большой ошибкой. Я хотел, чтобы два матча, с «Днепром-1» и с «Зарей», мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины, с тех пор не видели своих семей. Поэтому я настаивал на том, чтобы ехать в Киев. Еще в ответном матче с «Бенфикой» я почувствовал, что психологическое состояние игроков нехорошее. И по этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев.

Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, которые позволят футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было. Психологическое состояние команды вновь было плохое. Наверное, в том числе, и по той причине, что ребята слишком долго не были дома, не видели родных.

Что касается самого матча, то надо признать, что команда соперника была намного агрессивнее нас. Плюс, ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. Наконец, мы пропустили гол. Пропустили снова со «стандарта», опять, как и в матче с «Бенфикой», не доиграл до конца Беседин. Когда пропускаешь первым, играется совсем иначе. После первого гола «Днепр-1» стал действовать еще более агрессивнее. Сразу поменялась картина на поле.

Ну а во втором тайме футбола практически не было. Затяжек времени было столько, что самой игры было, наверное, 15-20 минут. Эти остановки были направлены на то, чтобы нервировать футболистов, чтобы каждый занимался спорами, а не игрой. Футбола после перерыва, по сути, не было. Мы сейчас в сложной ситуации, но надо перебороть этот момент. Надеюсь, возвращение в Киев поспособствует этому.

Забарный? Почему последний матч за «Динамо»? Вы считаете, что он может больше не попасть в состав? Речь о его возможном трансфере? Может, это моя последняя игра, но не Забарного.