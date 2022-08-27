В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на стадионе «Арена Львов» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Динамо

Команда Мирчи Луческу первый тур чемпионата пропускала, поскольку во вторник играла ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». После поражения в два мяча в первом поединке шансов у «Динамо» на выход в групповую стадию самого престижного еврокубка было очень немного, но болельщики рассчитывали, что «бело-синие» смогут дать бой.

В итоге в Лиссабоне «Динамо» потерпело разгромное поражение со счетом 0:3, не сумев ничего противопоставить сопернику, который имел явное превосходство в классе. Впрочем, подопечные Луческу продолжат свой еврокубковый вояж в Лиге Европы, где сыграют на групповой стадии с французским «Ренном», турецким «Фенербахче» и кипрским АЕКом из Ларнаки, который хорошо знаком их предстоящему сопернику.

Днепр-1

Днепряне, которые заняли третье место по итогам прошлого чемпионата УПЛ, также пропускали первый тур из-за еврокубкового противостояния и играли с вышеупомянутым АЕКом. Казалось, что пройти кипрский коллектив вполне по силам для команды Александра Кучера, который этим летом сменил на посту главного тренера «сбежавшего» в «Шахтер» Игора Йовичевича, однако на практике оба поединка были проиграны. В первом «Днепр-1» уступил со счетом 1:2, а во втором и вовсе пропустил три безответных мяча.

Во многом виновником фиаско можно считать бразильского голкипера Валефа, ошибки которого привели к голам в обеих матчах. Совершенно непонятно, зачем «топ-менеджмент» клуба выделил деньги, а именно 100 тысяч евро, на трансфер легионера сомнительного качества. Теперь подопечные Кучера попытают счастья в группе Лиги конференций, где им будут противостоять нидерландский АЗ, кипрский «Аполлон» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

Трансляция

Отдельно несколько слов стоит сказать о трансляции поединка. Скорее всего, съемочную группу телеканала Setanta Sports, который является официальным транслятором согласно телепулу, снова не допустят к работе на стадионе, как это было в первом туре с матчами луганской «Зари» и львовского «Руха».

УПЛ пообещала передать дела в КДК УАФ, однако вряд ли в ближайшие дни это даст какой-либо результат. А потому готовимся смотреть поединок в бесплатном доступе на общенациональном телеканале «2+2».

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Караваев, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Беседин.

«Днепр-1»: Валеф – Танчик, Сваток, Логинов, Бузанелло, Сарапий, Бланко, Гуцуляк, Пихаленок, Громов, Довбик.

28 августа, воскресенье