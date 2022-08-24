Канал Сетанта не пустили на матч Рух - Металлист. Дело рассмотрит КДК УАФ
Второй случай в 1-м туре УПЛ
УПЛ сообщила о том, что съемочную группу телеканала Сетанта не пустили на матч 1-го тура чемпионата Украины «Рух» - «Металлист».
Ранее львовский клуб дал понять, что не будет передавать свои телевизионные права в общий телепул, а домашние матчи покажет самостоятельно.
Игру можно будет посмотреть на Youtube.
Вчера аналогичная ситуация сложилась вокруг матча «Заря» - «Ворскла», когда Сетанте не предоставили сигнал для трансляции.
УПЛ заявила, что дело будет рассматривать КДК УАФ.
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Ті (УАФ чи УПЛ), хто підписав контракт із Сетантою, гарантували на пул із 16 команд.
Ризики щодо не входження 4 команд в пул УАФ чи УПЛ і їх можливі наслідки не розглядали. Пізніше стало 5 команд - приєднався Металіст (і всі знають чому). Мабуть УАФ\УПЛ надіялись на Регламент. Але ж це не перший рік кілька команд не входили в пул. Кількість їх збільшилась.
Чому раніше (до 2022 року) УАФ\УПЛ на ці проблеми закривали очі?
Чи подіяють на ті 5 клубів штрафи або зняття залікових балів?
Чи буде УПЛ з 11 команд?
2) Сетанта надеюсь засудит сборище проходимцев и мошенников которое сидит в УПЛ и ФФУ