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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 12:45 | Обновлено 24 августа 2022, 12:59
2236
18

Канал Сетанта не пустили на матч Рух - Металлист. Дело рассмотрит КДК УАФ

Второй случай в 1-м туре УПЛ

24 августа 2022, 12:45 | Обновлено 24 августа 2022, 12:59
2236
18
Канал Сетанта не пустили на матч Рух - Металлист. Дело рассмотрит КДК УАФ
upl.ua

УПЛ сообщила о том, что съемочную группу телеканала Сетанта не пустили на матч 1-го тура чемпионата Украины «Рух» - «Металлист».

Ранее львовский клуб дал понять, что не будет передавать свои телевизионные права в общий телепул, а домашние матчи покажет самостоятельно.

Игру можно будет посмотреть на Youtube.

Вчера аналогичная ситуация сложилась вокруг матча «Заря» - «Ворскла», когда Сетанте не предоставили сигнал для трансляции.

УПЛ заявила, что дело будет рассматривать КДК УАФ.

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телепул чемпионат Украины по футболу Setanta Sports Рух Львов
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Источник УПЛ
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Комментарии 18
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Andrey Ilyashenko
Павелко кинув Setantu а питають з клубів. Питайте тих хто обіцяв всі клуби. 
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+9
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Олександр Чернокур
Сетанта заплатила Павелко за показ Украины а получился обсерон.Зря выбросили денежки 
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+3
Burevestnik
після голосування щодо єдиного пулу було зрозуміло, що Динамо, Зоря, Дніпро-1 і Рух не приєднаються. 
Ті  (УАФ чи УПЛ), хто підписав контракт із Сетантою, гарантували на пул із 16 команд. 
Ризики щодо не входження 4 команд в пул УАФ чи УПЛ і їх можливі наслідки не розглядали. Пізніше стало 5 команд - приєднався Металіст (і всі знають чому). Мабуть УАФ\УПЛ надіялись на Регламент. Але ж це не перший рік кілька команд не входили в пул. Кількість їх збільшилась. 
Чому раніше (до 2022 року) УАФ\УПЛ  на ці проблеми закривали очі?
Чи подіяють на ті 5 клубів штрафи або зняття залікових балів? 
Чи буде УПЛ з 11 команд? 
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0
FunnyCat_____
1)не пустить журналистов на матч-  может трактоваться как препятствие журналисткой деятельности, а это статья УКУ!
2) Сетанта надеюсь засудит сборище проходимцев и мошенников которое сидит в УПЛ и ФФУ
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-3
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PETP0
Порвати ціх гндонів і викинути нах з УПЛ.
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-3
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nomah2
Это ,что такое !!! Кто этот Козловский ?! Что за колхоз. Идёт война . У нас убогий чемпионат. Люди предложили ,какие -никакие деньги. Соглашайтесь. Не время для х-йни! Выгнать нахер этот Рух и остальных ,кто сейчас мутит воду !
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-4
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