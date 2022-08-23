Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ

УПЛ объявила о том, что по итогам матча 1-го тура между «Зарей» и «Ворсклой» в КДК УАФ будут переданы документы из-за нарушений правил телепула.

«Заря» отказалась передать каналу Сетанта сигнал для трансляции поединка с полтавчанами, хотя телеканал подписал договор о едином телепуле УПЛ.

Матчи «Зари» продолжают показывать каналы группы 1+1 и на Youtube.

Дело будет рассмотрено в Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Клубу могут грозить штрафы, а затем более жесткие меры, в том числе исключение из турнира.