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  4. Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 17:27 |
1368
27

Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ

Дело рассмотрят в УАФ

23 августа 2022, 17:27 |
1368
27
Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ
upl.ua

УПЛ объявила о том, что по итогам матча 1-го тура между «Зарей» и «Ворсклой» в КДК УАФ будут переданы документы из-за нарушений правил телепула.

«Заря» отказалась передать каналу Сетанта сигнал для трансляции поединка с полтавчанами, хотя телеканал подписал договор о едином телепуле УПЛ.

Матчи «Зари» продолжают показывать каналы группы 1+1 и на Youtube.

Дело будет рассмотрено в Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Клубу могут грозить штрафы, а затем более жесткие меры, в том числе исключение из турнира.

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телепул КДК УАФ чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
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Источник УПЛ
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Комментарии 27
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pricolist
Відчуваю, що цей сезон не всі клуби дограють. Але правила є правила, тому якщо не слідуєш закону, то отримуй відповідні санкції. 
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+4
Mamay
Гнати в шию з чемпіонату
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+4
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Jakub Lukasz Salamaj
Треба наказувати не клуби, а керівництво УАФ і УПЛ. Вони гроші заробляють, а на клуби їм насрать. Якщо ця п'ятірка клубів відмовиться від участі, то чемпіонат не буде проводитись. 
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+2
veter
Вот позорище.
Тут кацапы планируют фейковое судилище над защитниками Мариуполя,  а у нас будут за трансляции УПЛ друг друга иметь
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+1
Calm
Гривень 20-30 знімуть
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+1
Vladislav Pohily
Трохи не зрозуміла позиція плюсів. Якщо вони кажуть, що весь цей кіпіш виключно через те, що вони хочуть, що б матчі могли дивитись якомога більше людей, то чому тоді не передали сигнал Сетанті, паралельно транслюючи на 2+2 й футболхабі?
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+1
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Александр Ад
Люди хочуть дивитися футбол даж там де немае інтернету!А тут оператору кабельному-плати,за ТВ,за інет,а він платить транслюючим каналам.Так баригам з транслюючих каналов цього мало,воні ще окремо з народу (самого бідного в Европі)хочуть за футбольние трансляції стягувати!Совість треба мати.Люді зараз в скрутному материальному становищі!
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0
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Barsa
Никаких санкций не будет ,единого телепула нет !Не все клубы подписались в сетанту
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0
DIiMax2
Хай грають з баранкою від очків мені вже п.....ю. Починається новий сезон NFL там сравжній футбол. 
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0
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Vladislav Pohily
А взагалі, це вже якийсь мега зашквар, як зі сторони розкольників, так й
УПЛ\ФФУ. Якщо офіційного транслятора не пускають на стадіон, чому
арбітр матчу, який призначений УПЛ\ФФУ ніяк не реагує, чому делегати
матчу не викликають поліцію? Це ж чисте рейдерство. Після всього цього
бардаку й анархії взагалі зникає бажання дивитись цей чемпіонат.
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-1
Злий Глобинець
Якщо глибоко копнути, то євреї-олігархи (і примкнувші до них шістки) пішли на відвертий розкол в українському футболі під час війни. Можливо це помста Коломойського і Суркісів. А можливо і рука москви. Хоча скоріш за все і те, і інше. Як кажуть у народі: яке їхало (москалі, що пруть в Україну), таке й здибало (типу ображених олігархів, які готові  країну здати за бариші).
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-2
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veter
Не хватало нам ещё сетантского скандала  (или майдана).
Футбол принадлежит народу!
Руки прочь от Зари!
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-4
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