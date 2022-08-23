Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ
Дело рассмотрят в УАФ
УПЛ объявила о том, что по итогам матча 1-го тура между «Зарей» и «Ворсклой» в КДК УАФ будут переданы документы из-за нарушений правил телепула.
«Заря» отказалась передать каналу Сетанта сигнал для трансляции поединка с полтавчанами, хотя телеканал подписал договор о едином телепуле УПЛ.
Матчи «Зари» продолжают показывать каналы группы 1+1 и на Youtube.
Дело будет рассмотрено в Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Клубу могут грозить штрафы, а затем более жесткие меры, в том числе исключение из турнира.
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Сложно поверить, что можно было наговорить такой чуши
Тут кацапы планируют фейковое судилище над защитниками Мариуполя, а у нас будут за трансляции УПЛ друг друга иметь
УПЛ\ФФУ. Якщо офіційного транслятора не пускають на стадіон, чому
арбітр матчу, який призначений УПЛ\ФФУ ніяк не реагує, чому делегати
матчу не викликають поліцію? Це ж чисте рейдерство. Після всього цього
бардаку й анархії взагалі зникає бажання дивитись цей чемпіонат.
Футбол принадлежит народу!
Руки прочь от Зари!