За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?

С началом нового сезона в украинской Премьер-лиге основное внимание болельщиков и просто наблюдателей было приковано, увы, вовсе не к качеству футбола, уровню новичков и многочисленной молодежи, которая получила шанс проявить себя на более высоком уровне. Главной проблемой опять оказался пресловутый телепул, а точнее сказать – его отсутствие. Как и прежде, против идеи объединить трансляции в одну векторную систему выступило трио в лице «Динамо», «Зари» и «Днепра-1», к которому на этот раз примкнули «Металлист», находящийся де-факто на дотациях у днепровского клуба, и «Рух», действующий, похоже, по принципу, что куда важнее – это утереть нос руководству УАФ, с которым у боссов львовского клуба свои давние и принципиальные разногласия.

В частности, уже в первом туре все мы стали свидетелями скандалов, когда представителей Setanta Sports, ставшей официальным транслятором турнира, недопустили для организации работы на два матча: «Заря» - «Ворскла» и «Рух» - «Металлист». В итоге транслятор обратился в УПЛ, а та, в свою очередь, направила необходимые документы по инцидентам на рассмотрение КДК УАФ.

Поговаривают, что потенциальные санкции к «отступникам» были согласованы и прописаны заранее. За первое нарушение последует штраф в 250 тысяч гривен, за второе – в 500 тысяч, а за третье и каждое последующее – к полумиллиону будет добавляться снятие трех очков. Вот только это все на бумаге, а что в итоге будет реализовано – вопрос очень интересный.

По сути, нынешняя ситуация совсем не нова. Нечто подобное активно проявилось в нашем элитарном футбольном дивизионе еще три года назад, когда тогдашний президент УПЛ Томас Гримм активно взялся за воплощение своего предвыборного обещания – создание единого телепула. С учетом того, что президент «Динамо» Игорь Суркис еще за год до этого честно признался – мол, не верит в успешную реализацию подобной затеи, швейцарец действительно был чрезмерно амбициозен. Однако Гримму, как юристу, казалось, что он сможет навести порядок и расставить все по местам, руководствуясь исключительно правилами и регламентными нормами.

В 2019-м Гримм так ничего и не добился, и вскоре был вынужден уйти в отставку. Активные противники телепула, составившие, если так можно выразиться, перманентную группу «антителепул», тогда добились ключевой победы – настроили общественное мнение против позиции большинства клубов. Даже по голосованию среди пользователей Sport.ua, которое было проведено три года назад, видно – основная масса болельщиков тогда была явно настроена на, уж простите за прямоту, халяву. В частности, большинству опрошенных было все равно, как разрешится ситуация вокруг телепула, лишь бы трансляции футбольных матчей УПЛ оставались БЕСПЛАТНЫМИ.

Очень примечательно, что тогда, в 2019-м, ярым апологетом бесплатных телетрансляций в нашем футболе был одиозный Сергей Рафаилов, работавший на тот момент генеральным директором «Зари». Он прямо говорил, что УПЛ и телеканалы «Футбол», которые тогда получили статус официального транслятора турнира также в результате голосования клубов и подавляющего большинства в этом опросе, «хотят уничтожить бесплатный показ украинского футбола». На этом, увы, все еще популярном среди части нашего населения «совковом» пережитке – стремлении к халяве – тогда была выстроена лишь определенная основа в генеральной линии группы антителепула.

Вторая, не менее важная, ее часть основывалась на имидже официального транслятора, коим тогда, как уже упоминалось, был телеканал «Футбол». В частности, президент «Динамо» Игорь Суркис прямым текстом говорил, что не отдаст каналам «Футбол» права на трансляцию домашних поединков киевской команды в УПЛ. Тогда босс «бело-синих» ловко манипулировал общественным мнением – мол, на каналах «Футбол» необъективно отражают новости вокруг «Динамо», часто скатываются к неконструктивной критике за игру команды и т.д. Собственно говоря, телеканалы «Футбол», которые перед началом этого сезона были закрыты вследствие решения Рината Ахметова о выходе из медиабизнеса, действительно давали поводы говорить о них плохо тем, кто изначально был настроен к ним скептически. В частности, некоторые эксперты на этих каналах порой скатывались до критики, граничащей с чем-то из области личных обид, требующих отмщения, но отнюдь не до конструктивного разбора проблем и сложностей, возникавших у «Динамо».

Иными словами, в той ситуации Игорю Суркису и его партнерам по антителепулу не нужно было изобретать велосипед. По сути, их оппоненты сами делали все, чтобы себе навредить – нужно было лишь ловко уличить момент, чтобы лишний раз об этом напомнить, сыграв на статусе жертвы.

Кардинально измениться ситуация могла только тогда, когда официальным транслятором УПЛ стала бы группа, не имеющая никакого отношения ни к «киевскому», ни к «донецкому» лагерям. Об этом, в частности, в апреле 2020 года говорил и сам Игорь Суркис, который тогда еще и допустил интересную оговорку – мол, если транслятор будет нейтральным, то с ним удастся быстро договориться…

«Единый телевизионный пул? Это должен быть канал, который не зависит ни от Ахметова, ни от Суркиса. Это мое мнение и оно пока не изменится. Если на футбол будет работать независимая структура, то мы легко договоримся. Но через колено ломать, как пытался сделать Гримм, не получится. Я думаю, что в ближайшее время создать единый телевизионный пул не удастся», - заявлял Суркис.

И все действительно выглядело так, что договориться и создать единый телепул УПЛ даже при посредничестве и активных усилиях УАФ в ближайшие годы не удастся. Телеканалы «Футбол» достаточно комфортно себя чувствовали на внутреннем рынке, пускай и отдали конкурентам права сперва на ряд топовых зарубежных лиг, а затем и на еврокубки. Но когда Ринат Ахметов принял решение о закрытии своей медиаимперии, диспозиция почти мгновенно изменилась.

Летом 2022 года украинский элитарный футбол получил шанс «всей своей жизни». На наш рынок действительно пришел независимый телетранслятор, который был готов взять на себя все производство и выдачу продукта конечному потребителю. Конечно же, за это Setanta Sports хотела получить от своих клиентов плату, практически равнозначную той, которая уже была на рынке благодаря работе телеканалов «Футбол». Да, возможно, в нынешних реалиях, новому транслятору УПЛ и стоило бы пойти на некоторое снижение цены, заслужив дополнительные висты и лояльность со стороны болельщиков, но этот вопрос, как оказалось, принципиально не сыграл бы никакой роли по отношению к позиции группы антителепула.

В частности, на этот раз о необходимости именно БЕСПЛАТНОГО контента прямо заговорил президент «Динамо» Игорь Суркис. У него уже не было возможности критиковать нового транслятора за то, что тот предвзято относится к его клубу. Просто потому, что Setanta Sports – это новичок для рынка УПЛ, у которого нет никаких «особых» отношений с кем-либо из клубов. Впрочем, если ранее для Игоря Михайловича этот фактор был ключевым, то сейчас президент «Динамо» очень быстро перешел к другим аргументам, озвучиваемым чаще всего «подпевалами» вроде Рафаилова – необходимости бесплатных трансляций.

Но хуже всего, что Суркис-младший прямо заявил – мол, не боюсь никаких санкций за отказ передавать права в единый телепул. И угрожающе добавил – «пусть попробуют». А еще оговорился, что сотня гривен в месяц за право смотреть УПЛ – это «достаточно значительная сумма для бабушек и дедушек из сел». Ну, и что еврокубки – это «совсем другая история», где «все четко».

В общем, аргументы из категории тех, что «о нас говорят необъективно» (кстати, это был главный козырь «Динамо» и примкнувших к нему клубов с позицией антителепула) плавно съехали на тему заботы о болельщиках. Правда, почему-то ни «Динамо», ни «Заря», ни «Днепр-1» ранее не проявляли заботы именно о возможности бесплатно смотреть футбол для их фанатов, открывая, например, свои стадионы с возможностью бесплатного входа для всех желающих. Скажете, что не было войны и ситуация была иная? Возможно, но был кризис, вызванный коронавирусом, из-за чего денег в кошельках украинцев точно не прибавлялось…

И опять-таки, по форме все участники группы антителепула сейчас де-факто просто прячутся за мощной спиной «Динамо». И «Заря», и «Днепр-1», и уж тем более «Рух» с едва вновь не канувшим в лету «Металлистом», прекрасно понимают, что любого из них, равно как и всех их вместе взятых, легко бы подвергли самым жестким санкциями, прописанным в регламентых нормах – вплоть до регулярного лишения трех очков за каждый домашний матч, на который не был допущен официальный телетранслятор. Но поступить так с «Динамо», еще и в столь сложный для Украины момент, как активная фаза полномасштабной российско-украинской войны, вряд ли кто-то рискнет. Собственно, в СМИ уже попадали слухи о том, что до снятия очков вряд ли дойдет и все ограничится лишь штрафами. Стало быть, прямой шантаж все-таки возымел силу… А что, раньше было иначе?

Однако сейчас «Динамо», «Заря», «Днепр-1» и прочие противники единого телепула, похоже, недооценили мнение общественности. Если раньше вопрос стоял в «кровной борьбе» с телеканалами «Футбол», которые для болельщиков киевской, луганской и днепровской команды преподносились в роли такого себе кровожадного монстра, желающего напиться кровушки и угодить «Шахтеру» в чемпионской битве, то сейчас этот самый «монстр» самоликвидировался, а в образе жертвы оказались уже вовсе не «Динамо», «Заря» или «Днепр-1», а Setanta Sports, которая в такое время пошла на инвестиции в украинский футбол, а на выходе получила скандалы, подковерные игры и активную оппозицию со стороны меньшинства.

Именно поэтому не удивляет огромное количество негативных отзывов простых болельщиков на YouTube-каналах представителей антителепула, или их «помощников». Даже те, кто ранее был к ним лоялен, сейчас изменили свою позицию, и требуют от УПЛ и УАФ более жестко поступать по отношению к «отступникам». Удивительно? Вовсе нет, потому как ранее «Динамо», «Заря» и «Днепр-1» сами активно лепили «дракона» из телеканалов «Футбол», а когда те стали частью истории, то просто заняли освободившееся место «дракона», даже не заметив, что большую часть прежних собственных аргументов они стали попросту перечеркивать своими же действиями.

И это мы еще специально не касаемся юридических аспектов, в которых все в реальности может быть куда сложнее и запутаннее, чем нам говорят обе стороны. Хуже всего, что кабинетные разборки с привлечением компетентных органов могут продлиться годами, от чего украинский футбол в очередной раз ничего не выиграет, а станет еще более убогим и неконкурентным на рынке. Впрочем, последний аспект вряд ли всерьез действительно волнует тех, кто ответственен за принятие коллективных решений в УПЛ (а именно – ВСЕ клубы без исключения). Каждый из них, несмотря на войну и жесткий кризис в стране, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, пытаясь прикрываться в нужный момент благими намерениями. Другой вопрос, что с последним дела уже откровенно не идут в нужном направлении, но когда и кого у нас это останавливало?..