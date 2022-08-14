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Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 17:41 | Обновлено 14 августа 2022, 18:31
1090
15

СУРКИС: «Трансляции УПЛ должны быть бесплатными, максимально доступными»

Президент «Динамо» - о телепуле УПЛ

14 августа 2022, 17:41 | Обновлено 14 августа 2022, 18:31
1090
15
СУРКИС: «Трансляции УПЛ должны быть бесплатными, максимально доступными»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис объяснил свою позицию по поводу единого телепула УПЛ:

«На данный момент ситуация такова - 4 клуба не согласны с условиями, которые предлагаются в рамках создания «единого пула». Я буду говорить только от имени «Динамо», ни с одним из других клубов, которые не согласились, я не общался. Знаю об их мнении исключительно из интервью и новостей.

Позиция футбольного клуба «Динамо» такова: сейчас, когда в нашей стране война, когда вся Украина сражается с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей национального чемпионата должна быть бесплатной, максимально доступной. Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи «Динамо», получили возможность их смотреть.

Поэтому в процессе переговоров мы озвучили одно-единственное условия - дайте возможность транслировать домашние матчи «Динамо» на одном из общенациональных каналов и на нашем канале в Youtube с задержкой в определенное количество минут. Все, больше никаких других условий от нас нет. Мало того, для нас это принципиальный вопрос, как минимум, во время войны.

Данный вопрос именно сейчас носит принципиальный характер. Наш приоритет - интересы болельщиков, а именно доступность просмотра наших матчей и возможность не тратить на это деньги.

Чтобы это не было просто словами, я приведу конкретный пример. Ответный матч со «Штурмом» в квалификации Лиги чемпионов на канале 2+2 с задержкой в 15 минут просмотрело от 3-х до 3-х с половиной миллионов человек (точной цифры нет, но есть минимальное и максимальное значения). Этот же матч собрал на Setanta около 350-ти тысяч просмотров. Примерно такие же цифры и в матче с «Фенербахче» в Стамбуле. Это и есть главная причина нашей позиции - мы хотим, чтобы любой болельщик смог посмотреть матчи «Динамо».

Мы инициируем сбор средств во время трансляций домашних матчей «Динамо», чтобы перечислить их на потребности ВСУ и для гуманитарных организаций. Таким же образом мы уже собирали деньги во время трансляций наших благотворительных матчей, и будем продолжать дальше.

Для «Динамо» сейчас спортивные результаты на втором плане. На первом - помощь Украине. Команда выиграла у «Фенербахче» в овертайме и тут же отправилась в Англию, чтобы сыграть против «Эвертона» и продолжить серию благотворительных матчей. Это была тяжелая дорога, непростой матч, затем снова перелет и все это перед поединком против «Штурма». Потому что социальная ответственность сейчас важнее всего остального.

Мы готовы поддержать идею «единого пула», но при этом хотим, чтобы учитывались интересы болельщиков и ситуация в стране».

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Игорь Суркис Динамо Киев телепул Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 15
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veter
И только так! Иначе о популяризации футбола и его развитии в стране можно забыть. Мало кто будет смотреть за деньги игру  Львов - Рух или Минай - Верес.
Страна миллиарды выплачивает на субсидии, компенсации и т.д. А телетрансляцию в цифре некому поддержать? Да тот же Порошенко будет рад напомнить о себе благотворительностью. И заодно рассказать в перерывах про свою деятельность на благо обороны страны. Ведь всё его ТВ сейчас в Ютубе. А тут такой случай.
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+4
Burevestnik
в прифронтових районах руйнуються кабельний інтернет і засоби мобільного зв'язку.  
Єдина надія - інформація по безкоштовним телеканалам.  В тому числі і про футбольні матчі.
Але багато хто до цього байдужий...  В тому числі і чинуші з УАФ І УПЛ. 
НАЖАЛЬ...
 
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+2
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FoZZy
А слабо Суркісу електроенергію теж безоплатно постачати зі своїх обленерго? Чи це інше звідки тоді брати будуть гроші красти?
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0
Gargantua
бесплатного нічого не буває.
Хай Суркіс розкаже звідки брати гроші клубам, які не грають у єврокубках?
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0
Показать Скрыть 9 ответов
Володимир Холстінін
Не вірю ні одному великому бізнесмену в Україні. Особливо коли говорять, що то все для людей. Цинічниших людей, напевно немає. Ні Суркісу ні Ахметову і т.п. В цих гнидюків сенс життя гребсти бабло незважаючи ні на кого і ні на що. Тобто щось тут не так.
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-2
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