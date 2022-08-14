СУРКИС: «Трансляции УПЛ должны быть бесплатными, максимально доступными»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис объяснил свою позицию по поводу единого телепула УПЛ:

«На данный момент ситуация такова - 4 клуба не согласны с условиями, которые предлагаются в рамках создания «единого пула». Я буду говорить только от имени «Динамо», ни с одним из других клубов, которые не согласились, я не общался. Знаю об их мнении исключительно из интервью и новостей.

Позиция футбольного клуба «Динамо» такова: сейчас, когда в нашей стране война, когда вся Украина сражается с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей национального чемпионата должна быть бесплатной, максимально доступной. Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи «Динамо», получили возможность их смотреть.

Поэтому в процессе переговоров мы озвучили одно-единственное условия - дайте возможность транслировать домашние матчи «Динамо» на одном из общенациональных каналов и на нашем канале в Youtube с задержкой в определенное количество минут. Все, больше никаких других условий от нас нет. Мало того, для нас это принципиальный вопрос, как минимум, во время войны.

Данный вопрос именно сейчас носит принципиальный характер. Наш приоритет - интересы болельщиков, а именно доступность просмотра наших матчей и возможность не тратить на это деньги.

Чтобы это не было просто словами, я приведу конкретный пример. Ответный матч со «Штурмом» в квалификации Лиги чемпионов на канале 2+2 с задержкой в 15 минут просмотрело от 3-х до 3-х с половиной миллионов человек (точной цифры нет, но есть минимальное и максимальное значения). Этот же матч собрал на Setanta около 350-ти тысяч просмотров. Примерно такие же цифры и в матче с «Фенербахче» в Стамбуле. Это и есть главная причина нашей позиции - мы хотим, чтобы любой болельщик смог посмотреть матчи «Динамо».

Мы инициируем сбор средств во время трансляций домашних матчей «Динамо», чтобы перечислить их на потребности ВСУ и для гуманитарных организаций. Таким же образом мы уже собирали деньги во время трансляций наших благотворительных матчей, и будем продолжать дальше.

Для «Динамо» сейчас спортивные результаты на втором плане. На первом - помощь Украине. Команда выиграла у «Фенербахче» в овертайме и тут же отправилась в Англию, чтобы сыграть против «Эвертона» и продолжить серию благотворительных матчей. Это была тяжелая дорога, непростой матч, затем снова перелет и все это перед поединком против «Штурма». Потому что социальная ответственность сейчас важнее всего остального.

Мы готовы поддержать идею «единого пула», но при этом хотим, чтобы учитывались интересы болельщиков и ситуация в стране».