Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 12:32 | Обновлено 12 августа 2022, 13:00
1667
4

Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ

Киевский клуб явно против этого решения

12 августа 2022, 12:32 | Обновлено 12 августа 2022, 13:00
1667
4
Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
ФК Динамо. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» снова выступило против создания единого телепула УПЛ и сорвало тендер. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Динамо» неумолимо и снова сорвало создание единого телепула. Хотя до последнего оставались надежды. Подробности со временем», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Отметим, что ранее против предложения по созданию единого телепула выступал «Рух». «Днепр-1», «Заря» и «Динамо» во время первого голосования воздержались.

«Сетанта» предлагала на первый сезон выделить $3,2 млн – половина шла бы клубам (по 94 тысячи долларов), другая – на производство трансляций.

По теме:
Хуст может стать новичком Второй лиги Украины
Динамо U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван новый главный тренер юношеской сборной Украины
чемпионат Украины по футболу телетрансляции Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports Динамо Киев Игорь Суркис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Бокс | 12 августа 2022, 06:23 12
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф

Неужели Василий ничему не научился? Опять наступает на те же грабли?

Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Футбол | 11 августа 2022, 15:15 20
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом

Агенты украинского хавбека уже контактируют с клубами

Фулбек Шахтера надеется, что Зюлте-Варегем выкупит его контракт у горняков
Футбол | 12.08.2022, 11:08
Фулбек Шахтера надеется, что Зюлте-Варегем выкупит его контракт у горняков
Фулбек Шахтера надеется, что Зюлте-Варегем выкупит его контракт у горняков
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
Футбол | 11.08.2022, 14:47
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Бокс | 11.08.2022, 13:57
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Аргумент
Суркисы кацапске всех достали уже.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Andrew
Заіпали! може санкції їм треба
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
10.08.2022, 20:20
Бокс
Усик рассказал, почему решил перейти в супертяжелый вес
Усик рассказал, почему решил перейти в супертяжелый вес
11.08.2022, 12:45 2
Бокс
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
10.08.2022, 12:12 40
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
10.08.2022, 19:35 4
Футбол
Украинский тренер по боксу пять месяцев находится в плену у рашистов
Украинский тренер по боксу пять месяцев находится в плену у рашистов
10.08.2022, 20:52 1
Бокс
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
11.08.2022, 22:23 72
Футбол
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
11.08.2022, 23:55 16
Футбол
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
11.08.2022, 08:53 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности