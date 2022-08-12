Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
Киевский клуб явно против этого решения
Киевское «Динамо» снова выступило против создания единого телепула УПЛ и сорвало тендер. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
«Динамо» неумолимо и снова сорвало создание единого телепула. Хотя до последнего оставались надежды. Подробности со временем», - написал журналист в своем телеграм-канале.
Отметим, что ранее против предложения по созданию единого телепула выступал «Рух». «Днепр-1», «Заря» и «Динамо» во время первого голосования воздержались.
«Сетанта» предлагала на первый сезон выделить $3,2 млн – половина шла бы клубам (по 94 тысячи долларов), другая – на производство трансляций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неужели Василий ничему не научился? Опять наступает на те же грабли?
Агенты украинского хавбека уже контактируют с клубами