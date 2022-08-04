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  4. Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 20:42 | Обновлено 04 августа 2022, 20:43
815
3

Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула

Еще три клуба воздержались

04 августа 2022, 20:42 | Обновлено 04 августа 2022, 20:43
815
3
Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула
Футбол 1/2/3. Григорий Козловский

Львовский «Рух» стал единственным клубом, который выступил против предложения «Сетанты» в вопросе создания единого ТВ-пула. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что воздержались «Днепр-1», «Заря» и «Динамо». Всем им дали отсрочку на неделю, чтобы определиться с решением.

«Сетанта» предлагала на первый сезон выделить $3,2 млн – половина шла бы клубам, другая – на производство трансляций.

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antt
Так може зараз все таки дати можливість подивитися частину матчів широкому загалу а не тільки по кабелю, по сетанті
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Andy Chak
гріша ще той бізнесмен, привик все "рішати")))
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