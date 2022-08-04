Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула

Львовский «Рух» стал единственным клубом, который выступил против предложения «Сетанты» в вопросе создания единого ТВ-пула. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что воздержались «Днепр-1», «Заря» и «Динамо». Всем им дали отсрочку на неделю, чтобы определиться с решением.

«Сетанта» предлагала на первый сезон выделить $3,2 млн – половина шла бы клубам, другая – на производство трансляций.