Украина. Премьер лига04 августа 2022, 20:42 | Обновлено 04 августа 2022, 20:43
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Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула
Еще три клуба воздержались
04 августа 2022, 20:42 | Обновлено 04 августа 2022, 20:43
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Львовский «Рух» стал единственным клубом, который выступил против предложения «Сетанты» в вопросе создания единого ТВ-пула. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Сообщается, что воздержались «Днепр-1», «Заря» и «Динамо». Всем им дали отсрочку на неделю, чтобы определиться с решением.
«Сетанта» предлагала на первый сезон выделить $3,2 млн – половина шла бы клубам, другая – на производство трансляций.
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Комментарии 3
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Так може зараз все таки дати можливість подивитися частину матчів широкому загалу а не тільки по кабелю, по сетанті
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гріша ще той бізнесмен, привик все "рішати")))
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