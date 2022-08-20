Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с трансляциями нового сезона УПЛ:

– Где можно будет посмотреть домашние матчи «Динамо» в УПЛ?

– Как обычно, мы будем показывать свои матчи на общедоступном телеканале «2+2».

– Но права на телепул выиграла «Сетанта». Что если УПЛ наложит санкции на «Динамо»: денежные штрафы и снятие очков?

– Пусть попробуют, я никаких санкций не боюсь. Я за то, чтобы футбол сегодня был общедоступен, а кто его будет показывать, «Сетанта» или другой канал, мне неважно. Пускай трансляции будут с задержкой 10-15 минут, но футбол должен быть доступен бесплатно. Это моя позиция.

Я это делаю для наших болельщиков. Согласно опросу «Украинской социологической группы», за «Динамо» в Украине болеют 50,4%, среди всех клубов УПЛ. Это очень большое количество людей, и мы должны учитывать их интересы.

– Насколько я понимаю, права на трансляцию матчей принадлежат УПЛ.

– Это клуб распоряжается правами на трансляции матчей, а я права никому не передавал. А если они думают, что смогли забрать права по беспределу, то есть определенные инстанции, которые докажут, что этого делать нельзя.

У нас длительный контракт с «2+2». Мы были готовы пойти даже на штрафные санкции, чтобы создать общий телевизионный пул. Мы даже о финансовых условиях не заикались. У нас было только одно условие – футбол должен быть показан на общедоступных каналах. Не через шесть часов, не через десять, не через сутки, а максимум с 15-минутной задержкой.

– А на Ютуб-канале «Динамо» планируется трансляция матчей?

– Конечно, будет. Мы будем транслировать наши матчи на всех имеющихся доступных источниках.

– На «2+2» и Ютуб-канале матчи будут в прямом эфире или с задержкой?

– Как и в прошлом году, с трех-пятиминутной задержкой.

– Кто еще из клубов, кроме «Динамо», будет показывать свои матчи на «2+2»?

– На группе каналов «1+1» будут транслироваться «Днепр-1», «Заря» и «Металлист».

– Есть еще шанс, что с «Сетантой» получится договориться?

– Шанс есть всегда, мы же не враги и не хотим навредить «Сетанте» или футбольному сообществу. Мы только хотим, чтобы украинский футбол развивался и его могли бесплатно посмотреть в любой точке Украины.

– Сто гривен не так и много за качественный продукт.

– Может, для вас и меня не много, а для бабушек и дедушек из сел – это достаточно значительная сумма.

– Почему тогда Динамо не показывает матчи Лиги чемпионов бесплатно на «2+2»? Чтобы их посмотреть на «Мегого», тоже надо заплатить.

– Лига чемпионов – это совсем другая история. Тут все четко – права на трансляцию матчей были переданы клубами УЕФА. Права на их трансляцию купила «Мегого», тут мы ничего не можем поделать. Они стоят огромных денег. С ними конкурировали каналы «Футбол», но проиграли борьбу. Может, это и хорошо, учитывая, что сегодня каналы «Футбол» по каким-то причинам закрыты.