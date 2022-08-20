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  4. Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 17:50 |
1378
9

Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»

Президент «Динамо» - о трансляции УПЛ в новом сезоне

20 августа 2022, 17:50 |
1378
9
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с трансляциями нового сезона УПЛ:

–  Где можно будет посмотреть домашние матчи «Динамо» в УПЛ?
– Как обычно, мы будем показывать свои матчи на общедоступном телеканале «2+2».

– Но права на телепул выиграла «Сетанта». Что если УПЛ наложит санкции на «Динамо»: денежные штрафы и снятие очков?
– Пусть попробуют, я никаких санкций не боюсь. Я за то, чтобы футбол сегодня был общедоступен, а кто его будет показывать, «Сетанта» или другой канал, мне неважно. Пускай трансляции будут с задержкой 10-15 минут, но футбол должен быть доступен бесплатно. Это моя позиция.

Я это делаю для наших болельщиков. Согласно опросу «Украинской социологической группы», за «Динамо» в Украине болеют 50,4%, среди всех клубов УПЛ. Это очень большое количество людей, и мы должны учитывать их интересы.

– Насколько я понимаю, права на трансляцию матчей принадлежат УПЛ.
– Это клуб распоряжается правами на трансляции матчей, а я права никому не передавал. А если они думают, что смогли забрать права по беспределу, то есть определенные инстанции, которые докажут, что этого делать нельзя.

У нас длительный контракт с «2+2». Мы были готовы пойти даже на штрафные санкции, чтобы создать общий телевизионный пул. Мы даже о финансовых условиях не заикались. У нас было только одно условие – футбол должен быть показан на общедоступных каналах. Не через шесть часов, не через десять, не через сутки, а максимум с 15-минутной задержкой. 

– А на Ютуб-канале «Динамо» планируется трансляция матчей?
– Конечно, будет. Мы будем транслировать наши матчи на всех имеющихся доступных источниках.

– На «2+2» и Ютуб-канале матчи будут в прямом эфире или с задержкой?
– Как и в прошлом году, с трех-пятиминутной задержкой.

– Кто еще из клубов, кроме «Динамо», будет показывать свои матчи на «2+2»?
– На группе каналов «1+1» будут транслироваться «Днепр-1», «Заря» и «Металлист».

– Есть еще шанс, что с «Сетантой» получится договориться?
– Шанс есть всегда, мы же не враги и не хотим навредить «Сетанте» или футбольному сообществу. Мы только хотим, чтобы украинский футбол развивался и его могли бесплатно посмотреть в любой точке Украины.

– Сто гривен не так и много за качественный продукт.
– Может, для вас и меня не много, а для бабушек и дедушек из сел – это достаточно значительная сумма.

– Почему тогда Динамо не показывает матчи Лиги чемпионов бесплатно на «2+2»? Чтобы их посмотреть на «Мегого», тоже надо заплатить.
– Лига чемпионов – это совсем другая история. Тут все четко – права на трансляцию матчей были переданы клубами УЕФА. Права на их трансляцию купила «Мегого», тут мы ничего не можем поделать. Они стоят огромных денег. С ними конкурировали каналы «Футбол», но проиграли борьбу. Может, это и хорошо, учитывая, что сегодня каналы «Футбол» по каким-то причинам закрыты.

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Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига телепул
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Источник FanDay
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Комментарии 10
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Gregory Dnipro
Оооо очередная новость для срача подъехала! Let's get ready to ruuuuuumble !
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+1
Vladislav Pohily
"Чому тоді «Динамо» не показує матчі Ліги чемпіонів безплатно на «2+2»?"
Тому, що там за таке відразу дискваліфікують, а тут можна робити
що хочеш). Хоч і вболіваю за ДК, але на цей цирк без сліз дивитись не
можна). Якщо ти так переймаєшся за вболівальників, то чому ж зі своїм
корешем Коломойським не скинулись й не перебили пропозицію Мегого, що б
бабусі з дідусями могли дивитись єврокубки у селі на 2+2? Грошей не
вистачило? Сумніваюсь).
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0
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20052011
По-Станиславскому: " Не верю". Не верю этой мрази о его заботе о народе.
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0
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Bulba_sumkin
Как и не боится происходящего в Украине, сидя в Монако) 
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Valery Yurievich
мерзкий гандон 
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