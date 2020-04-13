Игорь СУРКИС: «Нас не получится ломать через колено»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал изменения на президентском мостике УПЛ и возможность создания единого ТВ-пула в Украине.

- Дело в том, что многие считают, что если придет иностранец, то у нас многое изменится и все сразу станет прекрасным. Наш футбол нужно знать изнутри. Надо понимать, что происходит в нашем футболе. Нужно, прежде всего, понимать, что наш футбол не работает так, как западный футбол, где каждый матч приносит клубам определенные дивиденды, доходы. От продажи атрибутики, билетов. Вы же прекрасно понимаете, что наш футбол дотационный.

Но Томас Гримм – из тех людей, кто реально хотел что-то сделать. Пытался, неоднократно встречался со мной. Я ему пытался объяснить специфику нашего футбола. Ему не удалось объединить все клубы – это самое главное. Чтобы все клубы работали в одном направлении – на украинский футбол. За два года ему не удалось собрать хозяев клубов ни на одно совещание. Виталию Данилову, например, удавалось и это, все-таки, важный момент. Потому что те люди, которые непосредственно тратят деньги, они могут принять какое-то решение в тот момент, когда их собирают.

Я считаю, что если будет человек с интересными идеями и мыслями, то я, например, на такое совещание приду. И думаю, что другие президенты с удовольствием придут на такое совещание, чтобы наш футбол стал более интересным и приносил какую-то прибыль.

Я могу набрать Рината Леонидовича Ахметова сейчас точно так же, как он может набрать меня. И мы за 5 минут обо всем договоримся, что мы демонстрировали не один раз. Но мы только не сможем договориться, как сыграют наши команды. Поэтому, если будут хорошие идеи, то мы очень быстро договоримся.

Единый телевизионный пул? Это должен быть канал, который не зависит ни от Ахметова, ни от Суркиса. Это мое мнение и оно, пока, не изменится. Если на футбол будет работать независимая структура, то мы легко договоримся. Но через колено ломать, как пытался сделать Гримм, не получится. Я думаю, что в ближайшее время создать единый телевизионный пул не получится.

Я считаю, что Премьер-лига должна быть хотя бы для того, чтобы мы имели свой голос, с нами советовались. Чтобы кто-то с нами разговаривал. Не надо зацикливаться на едином пуле, сперва нужно создать продукт, интересный для зрителей. Мы говорим о Гримме, но ведь он не начинал с единого пула, кстати. Он обещал зрителей на трибунах, правильно? Он так уверенно об этом говорил, что сперва подумал, что он волшебник. Единый пул не влияет на количество людей на стадионе. Это разные вещи. И он начал говорить, что он сделает так, что начнется маленький ажиотаж. Согласитесь, что этого не получилось.

Когда я прихожу на стадион «Динамо» и сажусь в маленькую ложу, когда там играет «Олимпик», то, хочу вам сказать, президенту этого клуба нет смысла даже тратить эти маленькие деньги, которые даже не оправдывают затраты, за игру на этом стадионе.

Если бы первым шагом мы бы разрешили нашим арендованным футболистам играть во всех матчах, даже против нас, как это принято во всем мире, то, думаю, на этом этапе наш чемпионат поднялся бы на качественно новый уровень. Но для этого нужно разрешить играть всем, чтобы это не было исключением. Чтобы, например, не было такого, что я разрешаю Ледневу играть против «Динамо». Я делаю зеркально все, что делает «Шахтер» в этом плане. А «Шахтер» зеркально делает все, что делает «Динамо». Поэтому, прежде всего, нужно поднять интерес. А как это сделать – это наличие качественных футболистов. И сегодня – обязать все клубы, у которых есть футболисты в аренде, чтобы они продолжали выходить на поле даже против тех команд, которым принадлежат. Это могут сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги. «Динамо» и «Шахтер» диктуют правила? Мы ничего такого не делаем, просто говорим о том, что мы должны договориться, чтобы наши футболисты могли бороться против нас точно так же, как это делают против других команд. Хотя бы на каком-то этапе, 2-3 года, пока чемпионат не поднимется на новый уровень.

Я желаю новому президенту, чтобы он, прежде всего, вышел с новой и интересной программой, а также постарался объединить всех нас в одно целое, чтобы мы работали на украинский футбол.

Александра Шевченко никогда не видел и не общался. Во всяком случае, не помню. Знаю, что безумно любит футбол, что независимый и что-то хочет сделать для украинского футбола. Что касается Михаила Метревели, то знаю его не только по передачам, которые он ведет по воскресеньям, но и лично знаком, общались с ним. Он разбирается в футболе. Говорить о том, что я кого-то поддержу, я бы не стал. Прежде всего, хочется посмотреть программу. Опять-таки, если этот человек каким-то образом будет связан с одним или другим клубом, то у него ничего не получится. В таком случае, он идет на войну, на конфронтацию. А я бы хотел, чтобы пришел независимый человек и работал іна благо украинского футбола. Не имеет значения, какая команда. Чтобы честно работал и для всех правила были одинаковыми. Будет ли «Динамо» выдвигать своего кандидата? У нас нет такой кандидатуры, мы не будем никого выдвигать.