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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 12:05 | Обновлено 15 августа 2022, 12:06
2007
19

ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ

В Украине создан единый телепул

15 августа 2022, 12:05 | Обновлено 15 августа 2022, 12:06
2007
19
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телевизионного пула. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ.

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона, сумма контракта составляет $16,2 млн.

Матчи чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:

  • Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи)
  • ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)
  • Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

В рамках дополнительных переговоров было достигнуто принятие беспрецедентных условий для содействия максимальной доступности футбола для украинских болельщиков: кроме 2-х матчей каждого тура в прямом эфире, абсолютно все матчи УПЛ будут в свободном доступе на Youtube всего через 15 минут после финального свистка.

Также важным шагом для популяризации украинского футбола станет быстрая передача клубам хайлайтов матчей через 6 часов после завершения поединка.

Setanta Sports является ведущим спортивным телеканалом в 14 странах Европы и Азии с общим населением 154 млн. человек. Их линейные каналы транслируются 425 кабельными операторами и охватывают до 15,5 млн домохозяйств, что делает Setanta Sports самым распространенным спортивным каналом в регионе с аудиторией более 61 млн зрителей. В Украине Setanta Sports уже охватывает более 2,5 млн домовладений.

Компания имеет долгосрочные спортивные права премиум-класса на большинстве своих территорий и предлагает эксклюзивные трансляции самых популярных спортивных турниров, таких как: Английская Премьер Лига, Испанская Ла Лига, Немецкая Бундеслига, Итальянская Серия А, Французская Лига 1, баскетбольные Евролига и НБА женские и мужские теннисные турниры, UFC, НХЛ, Формула 1 и т.д.

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Источник УПЛ
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Комментарии 19
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icebeer
Ща Сукис скилёж вселенский начнёт.
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+2
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Умник
Официально бурбас балабол
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+1
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veter
Ну вот и закрыли тему. Я уверен, что большинство найдёт где и когда посмотреть. Тем более что смотреть то будут только лидеров. А тратить 2 часа на "битву" Черноморца и Миная мало кто захочет. Ну разве что ВСЯ Одесса.
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0
Sunrise
Неужели дождались)
Ну что ж, будем смотреть на реализацию. 
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-1
Nick.Grabowski
А хто власник та кінцевий бенефіціар Setanta?
Географія мовлення цього "ірландського" телеканалу (видно в Ірландії податки низькі) дивним чином співпадає з колишнім СРСР. 
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-1
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Алексей Кривошейкин
Слава тебе Боже!
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-2
Злий Глобинець
А суркісня ОПЗЖшна буде підкорятися загальному рішенню? Сумніваюсь...
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-4
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