ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ

Украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телевизионного пула. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ.

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона, сумма контракта составляет $16,2 млн.

Матчи чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:

Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи)

ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)

Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

В рамках дополнительных переговоров было достигнуто принятие беспрецедентных условий для содействия максимальной доступности футбола для украинских болельщиков: кроме 2-х матчей каждого тура в прямом эфире, абсолютно все матчи УПЛ будут в свободном доступе на Youtube всего через 15 минут после финального свистка.

Также важным шагом для популяризации украинского футбола станет быстрая передача клубам хайлайтов матчей через 6 часов после завершения поединка.

Setanta Sports является ведущим спортивным телеканалом в 14 странах Европы и Азии с общим населением 154 млн. человек. Их линейные каналы транслируются 425 кабельными операторами и охватывают до 15,5 млн домохозяйств, что делает Setanta Sports самым распространенным спортивным каналом в регионе с аудиторией более 61 млн зрителей. В Украине Setanta Sports уже охватывает более 2,5 млн домовладений.

Компания имеет долгосрочные спортивные права премиум-класса на большинстве своих территорий и предлагает эксклюзивные трансляции самых популярных спортивных турниров, таких как: Английская Премьер Лига, Испанская Ла Лига, Немецкая Бундеслига, Итальянская Серия А, Французская Лига 1, баскетбольные Евролига и НБА женские и мужские теннисные турниры, UFC, НХЛ, Формула 1 и т.д.