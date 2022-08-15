ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
В Украине создан единый телепул
Украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телевизионного пула. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ.
Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона, сумма контракта составляет $16,2 млн.
Матчи чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:
- Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи)
- ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)
- Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)
В рамках дополнительных переговоров было достигнуто принятие беспрецедентных условий для содействия максимальной доступности футбола для украинских болельщиков: кроме 2-х матчей каждого тура в прямом эфире, абсолютно все матчи УПЛ будут в свободном доступе на Youtube всего через 15 минут после финального свистка.
Также важным шагом для популяризации украинского футбола станет быстрая передача клубам хайлайтов матчей через 6 часов после завершения поединка.
Setanta Sports является ведущим спортивным телеканалом в 14 странах Европы и Азии с общим населением 154 млн. человек. Их линейные каналы транслируются 425 кабельными операторами и охватывают до 15,5 млн домохозяйств, что делает Setanta Sports самым распространенным спортивным каналом в регионе с аудиторией более 61 млн зрителей. В Украине Setanta Sports уже охватывает более 2,5 млн домовладений.
Компания имеет долгосрочные спортивные права премиум-класса на большинстве своих территорий и предлагает эксклюзивные трансляции самых популярных спортивных турниров, таких как: Английская Премьер Лига, Испанская Ла Лига, Немецкая Бундеслига, Итальянская Серия А, Французская Лига 1, баскетбольные Евролига и НБА женские и мужские теннисные турниры, UFC, НХЛ, Формула 1 и т.д.
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