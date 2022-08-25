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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 17:12 | Обновлено 25 августа 2022, 17:53
1963
20

Нарушители телепула. Клубы сперва будут штрафовать, потом - забирать очки

Первый штраф - 250 тысяч гривен

25 августа 2022, 17:12 | Обновлено 25 августа 2022, 17:53
1963
20
Нарушители телепула. Клубы сперва будут штрафовать, потом - забирать очки
upl.ua

По информации шоу KDK, клубы, которые нарушают общий телепул, сперва ожидает финансовое наказание: штраф в 250 тысяч гривен за первый раз и 500 тысяч гривен - за второе нарушение.

Третье (и последующие) аналогичные нарушения правил телепула наказываются снятием 3 очков.

По итогам 1-го тура «Заря» и «Рух» не пустили съемочные группы канала Сетанта, который должен показывать все матчи УПЛ, а Лига пообещала передать дела в КДК УАФ.

Именно Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ должен вынести решение о наказании клубов.

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телепул Заря Луганск Рух Львов чемпионат Украины по футболу
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Комментарии 20
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Burevestnik
кошти від штрафів для Сетанти ? 
чи просто "кудись" ? 
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Burevestnik
навіть  сайт  першу фразу почав з іронією: "За інформацією шоу КDК..."
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+1
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Burevestnik
цікаво ще одне:
три очка просто заберуть чи передадуть "нуждающимся" 
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veter
Напугали ежей.
А они снимутся с чемпионата и будут играть в волейбол  на пляжах Закарпатья.
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0
Calm
Норм!
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0
valerafan1
Якщо УАФ хоче війни, вона її отримає. 
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-2
Bogdan Plisyuk
Справедливо. Давно пора. Ще чемпіонат толком не розпочався, а вони вже із Монако свої права качають. Досить. Надивились, натерпілись. 
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-4
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