Нарушители телепула. Клубы сперва будут штрафовать, потом - забирать очки
Первый штраф - 250 тысяч гривен
По информации шоу KDK, клубы, которые нарушают общий телепул, сперва ожидает финансовое наказание: штраф в 250 тысяч гривен за первый раз и 500 тысяч гривен - за второе нарушение.
Третье (и последующие) аналогичные нарушения правил телепула наказываются снятием 3 очков.
По итогам 1-го тура «Заря» и «Рух» не пустили съемочные группы канала Сетанта, который должен показывать все матчи УПЛ, а Лига пообещала передать дела в КДК УАФ.
Именно Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ должен вынести решение о наказании клубов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Ярославский потерял 630 млн долларов стоимости своих активов
Тайсон не хочет драться с украинцем, но и вперед никого не пустит
чи просто "кудись" ?
три очка просто заберуть чи передадуть "нуждающимся"
А они снимутся с чемпионата и будут играть в волейбол на пляжах Закарпатья.