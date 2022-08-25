Нарушители телепула. Клубы сперва будут штрафовать, потом - забирать очки

По информации шоу KDK, клубы, которые нарушают общий телепул, сперва ожидает финансовое наказание: штраф в 250 тысяч гривен за первый раз и 500 тысяч гривен - за второе нарушение.

Третье (и последующие) аналогичные нарушения правил телепула наказываются снятием 3 очков.

По итогам 1-го тура «Заря» и «Рух» не пустили съемочные группы канала Сетанта, который должен показывать все матчи УПЛ, а Лига пообещала передать дела в КДК УАФ.

Именно Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ должен вынести решение о наказании клубов.