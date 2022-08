Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб

Защитник «Динамо» Илья Забарный, скорее всего, в ближайшие дни перейдет в клуб АПЛ.

По данным The Spurs Express, украинский футболист будет играть за клуб из Лондона, а переход будет завершен в последние летние дни.

Судя по всему, речь идет именно о трансфер в «Тоттенхэм», который ранее проявлял интерес к Забарному.

Паблик Динамо Киев Inside сообщил, что клуб из Лондона сделал официальное предложение киевлянам по трансферу Забарного: «Самое время начинать следить за лентой новостей. Официальное предложение сделано. Время подтягивать English».

Zabarnyi is close to a Premier League move, he will join a London club in the coming days.



-Dynamo Kyiv Inside via @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/W3XwlYQ2KE