Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Защитник «Динамо» в последние дни лета может оказаться в «Тоттенхэме»
Защитник «Динамо» Илья Забарный, скорее всего, в ближайшие дни перейдет в клуб АПЛ.
По данным The Spurs Express, украинский футболист будет играть за клуб из Лондона, а переход будет завершен в последние летние дни.
Судя по всему, речь идет именно о трансфер в «Тоттенхэм», который ранее проявлял интерес к Забарному.
Паблик Динамо Киев Inside сообщил, что клуб из Лондона сделал официальное предложение киевлянам по трансферу Забарного: «Самое время начинать следить за лентой новостей. Официальное предложение сделано. Время подтягивать English».
Zabarnyi is close to a Premier League move, he will join a London club in the coming days.— The Spurs Express (@TheSpursExpress) August 27, 2022
-Dynamo Kyiv Inside via @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/W3XwlYQ2KE
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Але в футболі треба грати на футбольному полі, і там важко щось підробити, бо всі ж бачать як є насправді, який реальний рівень. І які показали матчі з Бенфікою - центральні захисники ДК - прямо дуже слабкі. За рівнем слабкості з ними може конкурувати лише Беседін.
5-0 і це Бенфіка сильно не напружувалася.
Але футбол в Європі дуже сильно прогнив. І заслуга в цьому не лише наших аристократів (бандюків з 1990-х), але і УЕФА та ФІФА.
Вони підробляють жеребкування, плюють на правила фінансового fair play, продають турніри за гроші Катару та Росії, торгують фіналами єврокубків, отримують гроші від газпрому та подібних бандитських бізнесів на крові.
Тому УЕФА та ФІФА не футбол потрібно "розвивати", а давати свідчення незалежним правоохоронним органам, і бажано десь в прозорій державі.
А якщо власники провідних клубів Європі теж товаришують та мають бізнеси з нашими аристократами (примітивними та нахабними бандюками з 90-х, які потікали в умовах війни в Лондон, Женеву, Монако, Ніццу) - то вони або тупі-наївні (що навряд), або подібні за своїми життєвими цінностями.