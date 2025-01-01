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Чемпионшип Англия
Сандерленд
01.01.2025 22:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
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Англия
01 января 2025, 07:49 | Обновлено 01 января 2025, 07:50
19
0

Сандерленд – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 1 января в 22:00 по Киеву

01 января 2025, 07:49 | Обновлено 01 января 2025, 07:50
19
0
Сандерленд – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января на «Стэдиум оф Лайт» пройдет матч 25-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Сандерленд» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сандерленд

Команда в прошлом имела громкие успехи, но недавно был очередной провал, когда несколько лет кряду не получалось вырваться из Лиги 1. Вернувшись наконец-то в Чемпионшип, там черные коты показывали крайне скромные результаты. В прошлом сезоне было только 16-е место. Летом на тренерский пост пригласили Реджиса Ле Бри. Француз ранее не работал на Туманном Альбионе, более того, работал только с Лорьяном, сначала с дублем, а в 2022-2024 - с основой. В Англии он начал без раскачки: его новые подопечные сменили борьбу за выживание на претензии на выход в АПЛ, пусть и через стыковые поединки, выигрывая больше половины своих матчей. И вдруг в прошлом туре произошла явная осечка в виде поражения скромному Сток Сити.

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Шеффилд Юнайтед

Клуб в прошлом сезоне делала новую попытку закрепиться в Премьер-Лиге. Но, даже несмотря на возвращение на тренерский пост Уайлдера, демонстрировала крайне слабый футбол с убогими результатами (16 очков и последнее, с отрывом, место в таблице АПЛ). Но, несмотря на это, Крис сохранил должность. И это доверие оправдывается сейчас. Команда практически не проигрывает, и заканчивает львиную часть футбольных поединков победами. Но прошлые туры сложились провально: Бернли проиграли, с Вест Бромвичом была только ничья. Как итог, лидерство уже утрачено - осечками охотно воспользовался Лидс Юнайтед Да и Сандерленд теперь поближе - тем важнее победить преследователя на его поле.

Статистика личных встреч

Клинки выиграли 5 из 6 крайних очных поединков при единственном поражении. В том числе они победили трижды кряду, и в ноябре оформили 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к принимающей стороне. Но все же клинки в целом проводили сильный сезон, и вряд ли совсем уж сдулись. Ставим на то, что они сумеют не проиграть на выезде (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
1 января 2025 -
22:00
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд не проиграет 1.61 Сделать ставку
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Сандерленд Шеффилд Юнайтед Чемпионшип чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Назарий Русин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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