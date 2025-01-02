Впервые за три месяца. Русин вышел на замену в матче Чемпионшипа

1 января состоялся матч 25-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин впервые за три месяца сыграл в чемпионате – вышел на замену на 90+4-й минуте. Предыдущий матч в Чемпионшипе украинец провел 1 октября против «Дерби» (2:0).

За эти три месяца Русин также сыграл два поединка за молодежную команду, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В этом сезоне на счету украинца восемь матчей (146 минут) за основную команду «Сандерленда» – результативными действиями украинец не отличался.

«Черные коты» занимают четвертое место в Чемпионшипе – в активе клуба 47 баллов. Отставание от лидера – «Лидса» – составляет пять очков.

Чемпионшип, 25-й тур. 1 января

Сандерленд – Шеффилд Юнайтед – 2:1

Голы: Майенда, 27, Исидор, 35 – О'Нин, 32 (автогол)

Нереализованный пенальти: Мур, 14 (Шеффилд Юнайтед)