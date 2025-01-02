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Чемпионшип Англия
Сандерленд
01.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Шеффилд Юнайтед
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Англия
02 января 2025, 09:51 | Обновлено 02 января 2025, 10:05
341
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Впервые за три месяца. Русин вышел на замену в матче Чемпионшипа

«Сандерленд» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1

02 января 2025, 09:51 | Обновлено 02 января 2025, 10:05
341
0
Впервые за три месяца. Русин вышел на замену в матче Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

1 января состоялся матч 25-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин впервые за три месяца сыграл в чемпионате – вышел на замену на 90+4-й минуте. Предыдущий матч в Чемпионшипе украинец провел 1 октября против «Дерби» (2:0).

За эти три месяца Русин также сыграл два поединка за молодежную команду, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В этом сезоне на счету украинца восемь матчей (146 минут) за основную команду «Сандерленда» – результативными действиями украинец не отличался.

«Черные коты» занимают четвертое место в Чемпионшипе – в активе клуба 47 баллов. Отставание от лидера – «Лидса» – составляет пять очков.

Чемпионшип, 25-й тур. 1 января

Сандерленд – Шеффилд Юнайтед – 2:1

Голы: Майенда, 27, Исидор, 35 – О'Нин, 32 (автогол)

Нереализованный пенальти: Мур, 14 (Шеффилд Юнайтед)

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сандерленд Шеффилд Юнайтед Назарий Русин
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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