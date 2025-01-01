Генеральный директор Шахтера вышел на публику с откровенным заявлением

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поздравил фанатов «горняков» с Новым годом. Функционер рассказал о своей детской мечте.

«Дорогие друзья, каждый из нас мечтает о новогодних праздниках. Это особенное время, как для детей, так и для взрослых. В детстве я мечтал о подарках и верил, что в Новый год возможны любые чудеса. И вы знаете, магия новогодних праздников каждый раз срабатывала и мои мечты сбывались.

Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы ваши мечты и чаяния также сбылись. Пусть Новый год принесет вам мир, благополучие, радость и добро. С грядущими праздниками, дорогие друзья. С новым Годом и Рождеством», – сказал Палкин.

В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов подвел итоги первой части сезона.