Генеральный директор Шахтера вышел на публику с откровенным заявлением
Сергей Палкин поздравил всех с Новым годом
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поздравил фанатов «горняков» с Новым годом. Функционер рассказал о своей детской мечте.
«Дорогие друзья, каждый из нас мечтает о новогодних праздниках. Это особенное время, как для детей, так и для взрослых. В детстве я мечтал о подарках и верил, что в Новый год возможны любые чудеса. И вы знаете, магия новогодних праздников каждый раз срабатывала и мои мечты сбывались.
Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы ваши мечты и чаяния также сбылись. Пусть Новый год принесет вам мир, благополучие, радость и добро. С грядущими праздниками, дорогие друзья. С новым Годом и Рождеством», – сказал Палкин.
В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов подвел итоги первой части сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Андриевский больше не игрок столичного клуба
Киевляне нацелились на еще одного футболиста «Руха»