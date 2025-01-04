Источник: Ла Лига разрешила Барселоне зарегистрировать Дани Ольмо
Каталонскому клубу удалось изменить ситуацию в свою пользу
Испанская Ла Лига разрешила «Барселоне» зарегистрировать на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора из-за несоответствия клуба правилам финансового фейр-плей.
Клубу пришлось пройти сложный процесс согласования. Ла Лига 1 января 2025 исключила Ольмо и Виктора из списка заявленных игроков. В «Барселоне» собирались отстаивать свои права через судебные механизмы.
Однако ситуация изменилась после предоставления клубом дополнительной документации, подтвердившей финансовые гарантии соглашений с дубайскими и катарскими инвесторами по продаже VIP-мест на стадионе «Камп Ноу».
«Барселона» подала в Ла Лигу необходимые подтверждения, что средства по контракту уже зачислены на банковские счета. Теперь каталонцы имеют право на заявку обоих футболистов на вторую часть сезона Ла Лиги 2024/25.
🚨 BREAKING: La Liga has APPROVED Dani Olmo’s registration! @rac1 🔵🔴🔥✅ pic.twitter.com/gv6HmoEvNO— Managing Barça (@ManagingBarca) January 3, 2025
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