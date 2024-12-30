Суд отказал Барселоне зарегистрировать Дани Ольмо
Если каталонцы не решат вопрос, то игрок станет свободным агентом
26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо все ближе к тому, чтобы стать свободным агентом.
Ранее суд отказал каталонцам в регистрации игрока на вторую часть сезона. Руководство клуба подало апелляцию, но 30 декабря суд первой инстанции снова отказал в регистрации Ольмо.
Кроме того, «Барселоне» запретили регистрировать Пау Виктора, который также фигурировал в этом деле.
Каталонцам необходимо найти средства, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей и заявить игроков на вторую часть сезона. Единственным возможным выходом является продажа VIP-мест на «Камп Ноу», что, по планам клуба, должно принести 100 миллионов евро.
Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Ольмо, то, согласно контракту, клуб будет вынужден отпустить игрока в статусе свободного агента.
🚨💣 𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗝𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗡𝗗𝗘́𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗘 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗜 𝗢𝗟𝗠𝗢 𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗨 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 ! ❌💙❤️— Actu Foot (@ActuFoot_) December 30, 2024
C'était la dernière voie juridique pour le FC Barcelone afin… pic.twitter.com/xOSi9PvQtU
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