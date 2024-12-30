Суд отказал Барселоне зарегистрировать Дани Ольмо

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо все ближе к тому, чтобы стать свободным агентом.

Ранее суд отказал каталонцам в регистрации игрока на вторую часть сезона. Руководство клуба подало апелляцию, но 30 декабря суд первой инстанции снова отказал в регистрации Ольмо.

Кроме того, «Барселоне» запретили регистрировать Пау Виктора, который также фигурировал в этом деле.

Каталонцам необходимо найти средства, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей и заявить игроков на вторую часть сезона. Единственным возможным выходом является продажа VIP-мест на «Камп Ноу», что, по планам клуба, должно принести 100 миллионов евро.

Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Ольмо, то, согласно контракту, клуб будет вынужден отпустить игрока в статусе свободного агента.