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  4. Суд отказал Барселоне зарегистрировать Дани Ольмо
Испания
30 декабря 2024, 21:05 |
868
0

Суд отказал Барселоне зарегистрировать Дани Ольмо

Если каталонцы не решат вопрос, то игрок станет свободным агентом

30 декабря 2024, 21:05 |
868
0
Суд отказал Барселоне зарегистрировать Дани Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо все ближе к тому, чтобы стать свободным агентом.

Ранее суд отказал каталонцам в регистрации игрока на вторую часть сезона. Руководство клуба подало апелляцию, но 30 декабря суд первой инстанции снова отказал в регистрации Ольмо.

Кроме того, «Барселоне» запретили регистрировать Пау Виктора, который также фигурировал в этом деле.

Каталонцам необходимо найти средства, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей и заявить игроков на вторую часть сезона. Единственным возможным выходом является продажа VIP-мест на «Камп Ноу», что, по планам клуба, должно принести 100 миллионов евро.

Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Ольмо, то, согласно контракту, клуб будет вынужден отпустить игрока в статусе свободного агента.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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