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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 00:12 | Обновлено 04 января 2025, 00:18
356
0

Звезда Шахтера близка к смене клуба. Известны сумма трансфера и зарплата

Украинский вингер Александр Зубков может перейти в турецкий «Трабзонспор»

04 января 2025, 00:12 | Обновлено 04 января 2025, 00:18
356
0
Звезда Шахтера близка к смене клуба. Известны сумма трансфера и зарплата
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» близок к трансферу вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, сообщает takagazete.

По информации источника, «горняки» получили новое предложение по 28-летнему игроку. За вингера «Трабзонспора» готов заплатить 4,5 млн евро. Зубкову был предложен контракт с гарантированной годовой зарплатой в размере 1,5 млн евро.

Отмечается, что и «Шахтер», и Александр положительно оценили предложения турецкого клуба. Детали будущего трансфера уже согласовываются, переход должен состояться в ближайшее время.

В текущем сезоне Зубков сыграл за «Шахтер» 19 матчей, отличился 7 голами и 6 результативными передачами. Контракт Александра с горняками рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро, по данным Transfermarkt.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк Александр Зубков трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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