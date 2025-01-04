Звезда Шахтера близка к смене клуба. Известны сумма трансфера и зарплата
Украинский вингер Александр Зубков может перейти в турецкий «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» близок к трансферу вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, сообщает takagazete.
По информации источника, «горняки» получили новое предложение по 28-летнему игроку. За вингера «Трабзонспора» готов заплатить 4,5 млн евро. Зубкову был предложен контракт с гарантированной годовой зарплатой в размере 1,5 млн евро.
Отмечается, что и «Шахтер», и Александр положительно оценили предложения турецкого клуба. Детали будущего трансфера уже согласовываются, переход должен состояться в ближайшее время.
В текущем сезоне Зубков сыграл за «Шахтер» 19 матчей, отличился 7 голами и 6 результативными передачами. Контракт Александра с горняками рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро, по данным Transfermarkt.
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