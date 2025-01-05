05.01.2025 16:00 – FT 2 : 2
Англия05 января 2025, 22:31 | Обновлено 05 января 2025, 23:16
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Фулхэм – Ипсвич – 2:2. Дубль с пенальти. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
05 января 2025, 22:31 | Обновлено 05 января 2025, 23:16
45
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5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Ипсвичем».
Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
Матч закончился со счетом 2:2.
За хозяев дубль оформил Рауль Хименес на 69-й и 90+1 минутах. Гости ответили забитыми голами Сэмми Смодича и Лиама Делапа.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января
Фулхэм – Ипсвич – 2:2
Голы: Хименес, 69 (пен), 90+1 (пен) – Смодич, 38, Делап, 71
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Ипсвич Таун).
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