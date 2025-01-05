5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Ипсвичем».

Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Матч закончился со счетом 2:2.

За хозяев дубль оформил Рауль Хименес на 69-й и 90+1 минутах. Гости ответили забитыми голами Сэмми Смодича и Лиама Делапа.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Фулхэм – Ипсвич – 2:2

Голы: Хименес, 69 (пен), 90+1 (пен) – Смодич, 38, Делап, 71

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Смодич, 38

ГОЛ! 1:1 Хименес, 69

ГОЛ! 1:2 Делап, 71

ГОЛ! 2:2 Хименес, 90+1