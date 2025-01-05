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Чемпионат Англии
Фулхэм
05.01.2025 16:00 – FT 2 : 2
Ипсвич Таун
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Англия
05 января 2025, 22:31 | Обновлено 05 января 2025, 23:16
45
0

Фулхэм – Ипсвич – 2:2. Дубль с пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

05 января 2025, 22:31 | Обновлено 05 января 2025, 23:16
45
0
Фулхэм – Ипсвич – 2:2. Дубль с пенальти. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Ипсвичем».

Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Матч закончился со счетом 2:2.

За хозяев дубль оформил Рауль Хименес на 69-й и 90+1 минутах. Гости ответили забитыми голами Сэмми Смодича и Лиама Делапа.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Фулхэм – Ипсвич – 2:2

Голы: Хименес, 69 (пен), 90+1 (пен) – Смодич, 38, Делап, 71

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Смодич, 38

ГОЛ! 1:1 Хименес, 69

ГОЛ! 1:2 Делап, 71

ГОЛ! 2:2 Хименес, 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Ипсвич Таун).
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Фулхэм Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Рауль Хименес
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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