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Чемпионат Англии
Фулхэм
05.01.2025 16:00 – FT 2 : 2
Ипсвич Таун
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Англия
05 января 2025, 17:56 | Обновлено 05 января 2025, 18:31
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Дубль с пенальти. Фулхэм вырвал ничью у Ипсвича на последних минутах

Матч закончился со счетом 2:2

05 января 2025, 17:56 | Обновлено 05 января 2025, 18:31
300
0
Дубль с пенальти. Фулхэм вырвал ничью у Ипсвича на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Ипсвичем».

Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

За хозяев дубль оформил нападающий Рауль Хименес с пенальти на 69 и 90+1 минутах. Гости ответили забитыми мячами Сэмми Смодича и Лиама Делапа.

В турнрной таблице «Фулхэм», имея в своем активе 30 очков, занимает 9-е место. «Ипсвич» набрал 16 пунктов и занимает 18-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Фулхэм – Ипсвич – 2:2

Голы: Хименес, 69 (пен), 90+1 (пен) – Смодич, 38, Делап, 71

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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