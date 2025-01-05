Дубль с пенальти. Фулхэм вырвал ничью у Ипсвича на последних минутах
Матч закончился со счетом 2:2
5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Ипсвичем».
Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
За хозяев дубль оформил нападающий Рауль Хименес с пенальти на 69 и 90+1 минутах. Гости ответили забитыми мячами Сэмми Смодича и Лиама Делапа.
В турнрной таблице «Фулхэм», имея в своем активе 30 очков, занимает 9-е место. «Ипсвич» набрал 16 пунктов и занимает 18-ю позицию.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января
Фулхэм – Ипсвич – 2:2
Голы: Хименес, 69 (пен), 90+1 (пен) – Смодич, 38, Делап, 71
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 января в 18:30 по Киеву
Тайсон не готов завершать карьеру