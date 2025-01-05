Дубль с пенальти. Фулхэм вырвал ничью у Ипсвича на последних минутах

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Ипсвичем».

Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

За хозяев дубль оформил нападающий Рауль Хименес с пенальти на 69 и 90+1 минутах. Гости ответили забитыми мячами Сэмми Смодича и Лиама Делапа.

В турнрной таблице «Фулхэм», имея в своем активе 30 очков, занимает 9-е место. «Ипсвич» набрал 16 пунктов и занимает 18-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Фулхэм – Ипсвич – 2:2

Голы: Хименес, 69 (пен), 90+1 (пен) – Смодич, 38, Делап, 71

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