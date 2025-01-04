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  4. «Уволить его». Фанаты отреагировали на победу Борнмута над Эвертоном
Англия
04 января 2025, 23:42 | Обновлено 05 января 2025, 00:50
1044
0

«Уволить его». Фанаты отреагировали на победу Борнмута над Эвертоном

Борнмут одержал победу над Эвертоном благодаря голу Брукса

04 января 2025, 23:42 | Обновлено 05 января 2025, 00:50
1044
0
«Уволить его». Фанаты отреагировали на победу Борнмута над Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января в матче 20-го тура АПЛ «Борнмут» на своем стадионе принимал «Эвертон». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 77-й минуте забил Дэвид Брукс. Илья Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный матч. «Эвертон» не побеждает в пятом туре подряд и находится в двух очках от зоны вылета.

Фанаты «Борнмута» были довольны победой своей команды.

YouReeedz: «Трудная игра, как и ожидалось. «Эвертон» играет так, как считает нужным для себя, наверное. С самого начала теряли время, но время от времени неплохо комбинировали мяч, так что непонятно, почему они выбирают такую тактику! В целом, три очка заслуженно».

Brian Palmer: «Серьезные испытания впереди против «Челси», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасла» в этом месяце. Давайте заберемся в топ-5, Вишни!».

James pritchard: «Игроки действительно любят Андони, и это так приятно видеть! Каждый игрок играет не только за значок, но и за менеджера неделю за неделей».

Domingo77: «Сегодня мы отлично выступили – заслуженные три очка!».

Daniel Lee: «Приятно видеть! Надеюсь, что любые удары и повреждения игроков не окажутся серьезными. ВВЕРХ ВИШНИ!!!».

Болельщики «Эвертона» разочарованы текущим положением клуба, и требуют отставки тренера Шона Дайча.

American Red: «Опять борьба за вылет».

Leroy: «Проводит всю неделю, репетируя оправдания для выходных».

Ivor Juan: «Увольте этого мошенника сейчас же. Мы, как во сне, движемся к вылету, не осознавая этого. Что он должен сделать, чтобы его уволили?».

Willow_71uk: «Это позор, клуб в кризисе. Большинство болельщиков «Эвертона» больше не хотят видеть Дайча в клубе, так что нужно принять правильное решение и уволить его».

PJ Gautrey: «Абсолютный позор, Дайч должен уйти. Он просто ничего не делает и надеется, что что-то улучшится, похоже, именно такова его тактика, и именно так клуб управляется уже слишком долго. Новые владельцы должны действовать, если они хотят видеть клуб в Премьер-лиге в следующем году».

That Guy Matt: «УВОЛЬТЕ ЕГО СЕЙЧАС ЖЕ!!».

Steve Mallard: «Ноль ударов по воротам, снова. У Дайча нет намерения атаковать, он играет на 0-0. Когда мы пропускаем, игра закончена. Хватит с нас. Значит ли что-то NSNO (Ничто, кроме лучшего, недостаточно хорошо) или мы просто принимаем этот бред неделя за неделей, слушая унылое послематчевое интервью, в котором он говорит, что мы сыграли нормально?».

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Борнмут Борнмут - Эвертон Эвертон реакция болельщиков Виталий Миколенко Илья Забарный Дэвид Брукс Андони Ираола Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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