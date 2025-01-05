Арне СЛОТ: «Мы чувствуем, что потеряли два очка»
Наставник «Ливерпуля» высказался о матче 20-го тура АПЛ
5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Матч прошел на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
После игры главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ничью:
«Конечно, мы чувствуем, что потеряли два очка. Я думаю, что в голове многих людей надолго остается то, что происходит в конце, и это был большой шанс для Магуайра. Но то, о чем мы склонны забывать, это то, что за две минуты до этого у ван Дейка был, возможно, такой же большой шанс, и он должен был сделать счет 3:2 для нас.
В конце концов, это была сложная игра. Немного похожая на игру «Ноттингем Форест», где стиль игры обеих команд был довольно похожим. Не всегда легко играть против такого стиля футбола, и мы видели это против «Форест», и это снова было видно сегодня. Особенно, если у них есть такие хорошие, качественные игроки, которые могут так хорошо защищаться, то не так легко сыграть через тот низкий блок, который у них был».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финляндия сыграет матч за золото
Поединок состоится 5 января в 18:30 по Киеву