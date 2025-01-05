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Англия
05 января 2025, 22:10 | Обновлено 05 января 2025, 23:14
490
2

Арне СЛОТ: «Мы чувствуем, что потеряли два очка»

Наставник «Ливерпуля» высказался о матче 20-го тура АПЛ

05 января 2025, 22:10 | Обновлено 05 января 2025, 23:14
490
2
Арне СЛОТ: «Мы чувствуем, что потеряли два очка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Матч прошел на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

После игры главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ничью:

«Конечно, мы чувствуем, что потеряли два очка. Я думаю, что в голове многих людей надолго остается то, что происходит в конце, и это был большой шанс для Магуайра. Но то, о чем мы склонны забывать, это то, что за две минуты до этого у ван Дейка был, возможно, такой же большой шанс, и он должен был сделать счет 3:2 для нас.

В конце концов, это была сложная игра. Немного похожая на игру «Ноттингем Форест», где стиль игры обеих команд был довольно похожим. Не всегда легко играть против такого стиля футбола, и мы видели это против «Форест», и это снова было видно сегодня. Особенно, если у них есть такие хорошие, качественные игроки, которые могут так хорошо защищаться, то не так легко сыграть через тот низкий блок, который у них был».

Ранее Бруну Фернандеш высказался об игре.

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Іван Распутін Источник: ФК Ливерпуль
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Матч на турнирку не повлиял, конкуренты оступились. А вот второй перенос из-за снега у Ливерпуля в его плотном графике мог сказаться плохо. Так что для Слота все сложилось более менее.
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0
Saar
ага. Та Магуайєр в кінці матчу міг вам третій вколотить. Втратили вони два очки...
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-1
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