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  4. «Почему не играем так постоянно?». Бруну Фернандеш – об игре с Ливерпулем
Англия
05 января 2025, 21:32 |
407
0

«Почему не играем так постоянно?». Бруну Фернандеш – об игре с Ливерпулем

Капитан «Красных дьяволов» высказался о матче 20-го тура АПЛ

05 января 2025, 21:32 |
407
0
«Почему не играем так постоянно?». Бруну Фернандеш – об игре с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Фернандеш

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). После игры капитан «Красных дьяволов» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью:

«Я очень расстроен. Если мы показываем такой уровень в игре с «Ливерпулем», первым в лиге, почему мы не играем так везде? Это меня расстраивает. Кроме того, наконец-то я показал должное выступление.

Мы знаем, как тяжело играть против «Ливерпуля». Сегодня мы приложили реальные усилия к игре, играя с некоторой страстью в сердце, это то, что дало нам силу.

Мы не можем останавливаться на этом. Мы должны перенести сегодняшний опыт в следующую игру, чтобы понять, какой у нас должен быть уровень. Если мы можем сделать это на «Энфилде», мы должны делать это везде».

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: The Mirror
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