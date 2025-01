«Почему не играем так постоянно?». Бруну Фернандеш – об игре с Ливерпулем

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). После игры капитан «Красных дьяволов» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью:

«Я очень расстроен. Если мы показываем такой уровень в игре с «Ливерпулем», первым в лиге, почему мы не играем так везде? Это меня расстраивает. Кроме того, наконец-то я показал должное выступление.

Мы знаем, как тяжело играть против «Ливерпуля». Сегодня мы приложили реальные усилия к игре, играя с некоторой страстью в сердце, это то, что дало нам силу.

Мы не можем останавливаться на этом. Мы должны перенести сегодняшний опыт в следующую игру, чтобы понять, какой у нас должен быть уровень. Если мы можем сделать это на «Энфилде», мы должны делать это везде».

