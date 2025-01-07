ВИДЕО. Как украинские военные Мудрика с днем рождения поздравляли
Бойцы ВСУ передали «привет» оккупантам от звезды «Челси»
5 января 2024 года свой 24-й день рождения отпраздновал звездный украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.
Мама футболиста национальной сборной Украины в своем Instagram поделилась видео-поздравлением с днем рождения сына от бойцов Вооруженных сил Украины.
На видео военные написали поздравление для игрока на артиллерийском снаряде, после чего запустили его в оккупантов.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Сейчас украинец не играет из-за допинга.
ВИДЕО Как украинские военные Мудрика с днем рождения поздравляли с днем рождения
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