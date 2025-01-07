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Англия
07 января 2025, 11:11 |
950
1

ВИДЕО. Как украинские военные Мудрика с днем ​​рождения поздравляли

Бойцы ВСУ передали «привет» оккупантам от звезды «Челси»

07 января 2025, 11:11 |
950
1
ВИДЕО. Как украинские военные Мудрика с днем ​​рождения поздравляли
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

5 января 2024 года свой 24-й день рождения отпраздновал звездный украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Мама футболиста национальной сборной Украины в своем Instagram поделилась видео-поздравлением с днем рождения сына от бойцов Вооруженных сил Украины.

На видео военные написали поздравление для игрока на артиллерийском снаряде, после чего запустили его в оккупантов.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Сейчас украинец не играет из-за допинга.

ВИДЕО Как украинские военные Мудрика с днем рождения поздравляли с днем рождения

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Saar
В мос....льську  тьолку Мудрика
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