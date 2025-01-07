5 января 2024 года свой 24-й день рождения отпраздновал звездный украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Мама футболиста национальной сборной Украины в своем Instagram поделилась видео-поздравлением с днем рождения сына от бойцов Вооруженных сил Украины.

На видео военные написали поздравление для игрока на артиллерийском снаряде, после чего запустили его в оккупантов.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Сейчас украинец не играет из-за допинга.

ВИДЕО Как украинские военные Мудрика с днем рождения поздравляли с днем рождения