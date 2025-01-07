Испания07 января 2025, 11:00 |
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Решено. В Барселоне нашли позицию, которую нужно усилить уже зимой
Левый фланг атаки команды не устраивает каталонский гранд
07 января 2025, 11:00 |
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В «Барселоне» пришли к выводу, что клубу необходимо усилить позицию левого вингера уже в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, на встрече президента клуба Жоана Лапорты, спортивного директора Деку и главного тренера Ханс-Дитер Флика было принято решение искать усиление на левый фланг атаки.
Ни Рафинья, Ни Фермин Лопес, по мнению каталонцев, до конца не справляются с ролью.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложила 3 игрокам покинуть клуб.
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