Решено. В Барселоне нашли позицию, которую нужно усилить уже зимой

В «Барселоне» пришли к выводу, что клубу необходимо усилить позицию левого вингера уже в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на встрече президента клуба Жоана Лапорты, спортивного директора Деку и главного тренера Ханс-Дитер Флика было принято решение искать усиление на левый фланг атаки.

Ни Рафинья, Ни Фермин Лопес, по мнению каталонцев, до конца не справляются с ролью.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложила 3 игрокам покинуть клуб.