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  4. Решено. В Барселоне нашли позицию, которую нужно усилить уже зимой
Испания
07 января 2025, 11:00 |
544
1

Решено. В Барселоне нашли позицию, которую нужно усилить уже зимой

Левый фланг атаки команды не устраивает каталонский гранд

07 января 2025, 11:00 |
544
1
Решено. В Барселоне нашли позицию, которую нужно усилить уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

В «Барселоне» пришли к выводу, что клубу необходимо усилить позицию левого вингера уже в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на встрече президента клуба Жоана Лапорты, спортивного директора Деку и главного тренера Ханс-Дитер Флика было принято решение искать усиление на левый фланг атаки.

Ни Рафинья, Ни Фермин Лопес, по мнению каталонцев, до конца не справляются с ролью.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложила 3 игрокам покинуть клуб.

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Барселона Жоан Лапорта Деку Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рафинья Диас Фермин Лопес Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Mundo Deportivo
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