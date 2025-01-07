Возвращение домой. Заря ведет переговоры по атакующему полузащитнику

Украинский полузащитник «Ингульца» Владимир Белоцерковец может стать игроком луганской «Зари», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клубы находятся на финальной стадии переговоров по 24-летнему полузащитнику, который в начале своей карьеры выступал за юношеские и молодежные команды луганчан. Этой зимой Владимир мог оказаться в «Рухе», но, в конечном итоге, вернется в клуб детства.

В текущем сезоне Владимир Белоцерковец провел 16 матчей на клубном уровне за «Ингулец», забил 2 гола.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Зари» шокировал заявлением о Хорватии.