Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар и БигМак. Игрок Кривбасса прошел блиц-опрос
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 11:50 | Обновлено 07 января 2025, 12:36
77
0

Неймар и БигМак. Игрок Кривбасса прошел блиц-опрос

Маттео Аморозо ответил на 10 футбольных вопросов

07 января 2025, 11:50 | Обновлено 07 января 2025, 12:36
77
0
Неймар и БигМак. Игрок Кривбасса прошел блиц-опрос
ФК Кривбасс. Маттео Аморозо

Бразильский полузащитник «Кривбасса» Маттео Аморозо ответил на 10 футбольных вопросов.

– Как называют в команде?

– Просто Маттео Аморозо или Аморозо.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Думаю, это «Александрия». Это хорошая команда, и там играют неплохие бразильцы.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Итальянская Серия А. Там тяжелый футбол. Это хороший чемпионат, в котором выступают очень сильные футболисты.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Мой любимый игрок – Неймар. Хотел бы поужинать именно с ним. Что касается тренеров, то выберу Анчелотти. Он – классный тренер. Какое блюдо бы выбрали? Фейжоаду – национальное бразильское блюдо.

– Любимый спортивный бренд?

– Мне очень нравится UMBRO. Они являются моим спонсором в Бразилии и Украине.

– Любимая запрещенная еда?

– БигМак в Макдональдсе. Нам с Ноа Ндомбази там очень нравится (улыбается).

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

– На машину. Я приобрел машину и потихоньку ее выплачивал.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– «Сам». Я играю на позиции полузащитника, и каждый раз в игре мне надо сказать партнерам, один я играю или нет.

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Форма бразильского «Интернасьонала». Он был моей первой командой.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Очень люблю футбол. Мой отец Марсио выступал на очень хорошем уровне, и он очень много рассказывал мне о футболе. Поэтому любовь к этому виду спорта передалась мне. Что не нравится? Вероятно, то, что рядом нет семьи. Они сейчас далеко, и это самое сложное для меня в футболе.

По теме:
«Невероятно». Украинский тренер пройдет стажировку в Манчестер Сити
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Источник: Полесье подпишет контракт с иностранным тренером
Маттео Аморозо Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Неймар Александрия чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ливерпуля пристыдил Трента и Салаха, сравнив с Ван Дейком
Футбол | 07 января 2025, 12:19 0
Легенда Ливерпуля пристыдил Трента и Салаха, сравнив с Ван Дейком
Легенда Ливерпуля пристыдил Трента и Салаха, сравнив с Ван Дейком

Джейми Каррагер не верит, что англичанин и египтянин продолжат соглашение с клубом

УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07 января 2025, 08:19 3
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»

Фрэнку не понравилось то, что журналист назвал Тайсона бандюком

Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Теннис | 07.01.2025, 10:40
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Футбол | 06.01.2025, 15:57
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07.01.2025, 08:57
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 8
Футбол
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
05.01.2025, 15:54 10
Футбол
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
06.01.2025, 04:14
Бокс
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
06.01.2025, 07:49 4
Футбол
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
05.01.2025, 23:42 10
Футбол
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем