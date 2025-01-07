Неймар и БигМак. Игрок Кривбасса прошел блиц-опрос
Маттео Аморозо ответил на 10 футбольных вопросов
Бразильский полузащитник «Кривбасса» Маттео Аморозо ответил на 10 футбольных вопросов.
– Как называют в команде?
– Просто Маттео Аморозо или Аморозо.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Думаю, это «Александрия». Это хорошая команда, и там играют неплохие бразильцы.
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Итальянская Серия А. Там тяжелый футбол. Это хороший чемпионат, в котором выступают очень сильные футболисты.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Мой любимый игрок – Неймар. Хотел бы поужинать именно с ним. Что касается тренеров, то выберу Анчелотти. Он – классный тренер. Какое блюдо бы выбрали? Фейжоаду – национальное бразильское блюдо.
– Любимый спортивный бренд?
– Мне очень нравится UMBRO. Они являются моим спонсором в Бразилии и Украине.
– Любимая запрещенная еда?
– БигМак в Макдональдсе. Нам с Ноа Ндомбази там очень нравится (улыбается).
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
– На машину. Я приобрел машину и потихоньку ее выплачивал.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– «Сам». Я играю на позиции полузащитника, и каждый раз в игре мне надо сказать партнерам, один я играю или нет.
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Форма бразильского «Интернасьонала». Он был моей первой командой.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Очень люблю футбол. Мой отец Марсио выступал на очень хорошем уровне, и он очень много рассказывал мне о футболе. Поэтому любовь к этому виду спорта передалась мне. Что не нравится? Вероятно, то, что рядом нет семьи. Они сейчас далеко, и это самое сложное для меня в футболе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джейми Каррагер не верит, что англичанин и египтянин продолжат соглашение с клубом
Фрэнку не понравилось то, что журналист назвал Тайсона бандюком