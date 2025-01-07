Неймар и БигМак. Игрок Кривбасса прошел блиц-опрос

Бразильский полузащитник «Кривбасса» Маттео Аморозо ответил на 10 футбольных вопросов.

– Как называют в команде?

– Просто Маттео Аморозо или Аморозо.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Думаю, это «Александрия». Это хорошая команда, и там играют неплохие бразильцы.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Итальянская Серия А. Там тяжелый футбол. Это хороший чемпионат, в котором выступают очень сильные футболисты.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Мой любимый игрок – Неймар. Хотел бы поужинать именно с ним. Что касается тренеров, то выберу Анчелотти. Он – классный тренер. Какое блюдо бы выбрали? Фейжоаду – национальное бразильское блюдо.

– Любимый спортивный бренд?

– Мне очень нравится UMBRO. Они являются моим спонсором в Бразилии и Украине.

– Любимая запрещенная еда?

– БигМак в Макдональдсе. Нам с Ноа Ндомбази там очень нравится (улыбается).

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

– На машину. Я приобрел машину и потихоньку ее выплачивал.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– «Сам». Я играю на позиции полузащитника, и каждый раз в игре мне надо сказать партнерам, один я играю или нет.

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Форма бразильского «Интернасьонала». Он был моей первой командой.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Очень люблю футбол. Мой отец Марсио выступал на очень хорошем уровне, и он очень много рассказывал мне о футболе. Поэтому любовь к этому виду спорта передалась мне. Что не нравится? Вероятно, то, что рядом нет семьи. Они сейчас далеко, и это самое сложное для меня в футболе.