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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 11:47 |
1634
5

«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах

Денис Попов заявил, что им не в кайф бегать без мячей

07 января 2025, 11:47 |
1634
5
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Один из лидеров киевского «Динамо» Денис Попов откровенно рассказал о начале тренировочных сборов по «бело-синим» в Турции.

– Сегодня был первый тренировочный день. Как тяжело входить в плодотворный рабочий ритм?

– После отдыха всегда нелегко. Но так всегда было, есть и будет, потому это нормально.

– Пока акцент делается на работе без мячей, больше на упражнениях на выносливость. Как они в кайф игрокам?

– Вообще не в кайф, но они нужны, чтобы подойти к возобновлению сезона, первой официальной игре, в оптимальных кондициях. В принципе, ничего нового для нас нет, делаем всегда одно и то же.

Ранее Денис Попов оценил перспективы Богдана Слюбика в киевском «Динамо».

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Денис Попов Динамо Киев учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТА БАНДА УЖЭ РАБОТАЭТ МАЛАДЦЫ
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+1
potemkin78
странно, я после просмотра ваших  матчей в ЛЕ  прошлоого года подумал что это ваше любимое занятие
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-1
Макс Максов
Як вам грати в ЛЄ? - Взагалі не в кайф!
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-2
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Diesel
Інтелект аж пре)))
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-2
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