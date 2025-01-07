«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Денис Попов заявил, что им не в кайф бегать без мячей
Один из лидеров киевского «Динамо» Денис Попов откровенно рассказал о начале тренировочных сборов по «бело-синим» в Турции.
– Сегодня был первый тренировочный день. Как тяжело входить в плодотворный рабочий ритм?
– После отдыха всегда нелегко. Но так всегда было, есть и будет, потому это нормально.
– Пока акцент делается на работе без мячей, больше на упражнениях на выносливость. Как они в кайф игрокам?
– Вообще не в кайф, но они нужны, чтобы подойти к возобновлению сезона, первой официальной игре, в оптимальных кондициях. В принципе, ничего нового для нас нет, делаем всегда одно и то же.
Ранее Денис Попов оценил перспективы Богдана Слюбика в киевском «Динамо».
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