«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах

Один из лидеров киевского «Динамо» Денис Попов откровенно рассказал о начале тренировочных сборов по «бело-синим» в Турции.

– Сегодня был первый тренировочный день. Как тяжело входить в плодотворный рабочий ритм?

– После отдыха всегда нелегко. Но так всегда было, есть и будет, потому это нормально.

– Пока акцент делается на работе без мячей, больше на упражнениях на выносливость. Как они в кайф игрокам?

– Вообще не в кайф, но они нужны, чтобы подойти к возобновлению сезона, первой официальной игре, в оптимальных кондициях. В принципе, ничего нового для нас нет, делаем всегда одно и то же.

Ранее Денис Попов оценил перспективы Богдана Слюбика в киевском «Динамо».