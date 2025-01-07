ПОПОВ: «С новыми силами и эмоциями приступаем к работе после отдыха»

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился впечатлениями от старта подготовки ко второй части сезона, которую «бело-синие» проводят в Турции.

– Отпуск был коротким. Немного отдохнули, сейчас с новыми силами и эмоциями становимся к работе.

– Сегодня был первый тренировочный день. Насколько трудно входить в плодотворный рабочий ритм?

– После отдыха всегда нелегко. Но так всегда было, есть и будет, поэтому это нормально.

– Пока акцент делается на работе без мячей, больше на упражнениях на выносливость. Как они в кайф игрокам?

– Вообще не в кайф, но они нужны, чтобы подойти к обновлению сезона, первой официальной игры, в оптимальных кондициях. В принципе, ничего нового для нас нет, делаем всегда одно и то же.

– Сейчас с командой тренируются многие молодые игроки. Удается ли им, много ли приходится подсказывать?

– Это была только первая тренировка, посмотрим, что будет в дальнейшем.

– Ты тоже был в их возрасте, становился чемпионом мира U20, прошел этот путь. Что можешь посоветовать нынешней молодежи?

– У каждого свой путь, и каждый чувствует, что ему нужно делать. Главное – плодотворно работать и высоко носа не задирать, думая, что они уже чего-то достигли.

– Насколько важно прислушаться к старшим?

– Кому это нужно, кому - нет. Но, считаю, нужно слушать подсказки, потому что старший товарищ плохого не подскажет - это точно.

– На сборы из «Динамо» приехал центральный защитник «Руха» Богдан Слюбик – можно сказать, твой конкурент по позиции. Как с ним работается?

– Как уже говорил, еще пока только одну тренировку провели вместе. Сегодня в основном бегали по кругу, так что пока ничего сказать не могу (улыбается).

– Впереди много тренировочных дней в Турции. Лично у тебя какие ожидания от этого периода?

– Период, конечно, длительный. А ожидания… Во-первых, хорошо подготовиться к матчам Лиги Европы, после чего уже целенаправленно подводить свою форму к оптимальной для возобновления сезона в чемпионате Украины. На внутренней арене – немного больше, поэтому будем готовиться.

– Раньше было, что сборы делили на две части, сейчас это один сбор, который продлится полтора месяца.

– Да, наверное, больше психологически. Действительно, период довольно длительный, но, надеюсь, нам дадут несколько дней передышки, ведь работа, которую будем здесь выполнять, действительно хорошая и тяжелая, – заявил Попов.