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  4. Источник: Полесье подпишет контракт с иностранным тренером
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 11:27 |
1307
0

Источник: Полесье подпишет контракт с иностранным тренером

Франциско Серрано будет работать в тренерском штабе Имада Ашура

07 января 2025, 11:27 |
1307
0
Источник: Полесье подпишет контракт с иностранным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

В тренерском штабе житомирского «Полесья» произошли изменения. Клуб покинул Владимир Кныш, который помогал Юрию Калитвинцеву, Сергею Шищенко и Имаду Ашуру.

По информации источника, клуб также покинул тренер Сергей Пинчук. Оба остаются в структуре клуба, однако получат другие должности.

Сообщается, что в тренерский штаб «волков» приглашен чилийский специалист Франциско Серрано, которого последнее место работы был словацкий «ДАК 1904». Инициатором этого приглашения был сам Имад.

Ранее сообщалось, что бывший лидер житомирского «Полесья» продолжит карьеру в черкасском ЛНЗ

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Имад Ашур Владимир Кныш Сергей Пинчук Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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