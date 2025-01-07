Источник: Полесье подпишет контракт с иностранным тренером

В тренерском штабе житомирского «Полесья» произошли изменения. Клуб покинул Владимир Кныш, который помогал Юрию Калитвинцеву, Сергею Шищенко и Имаду Ашуру.

По информации источника, клуб также покинул тренер Сергей Пинчук. Оба остаются в структуре клуба, однако получат другие должности.

Сообщается, что в тренерский штаб «волков» приглашен чилийский специалист Франциско Серрано, которого последнее место работы был словацкий «ДАК 1904». Инициатором этого приглашения был сам Имад.

Ранее сообщалось, что бывший лидер житомирского «Полесья» продолжит карьеру в черкасском ЛНЗ