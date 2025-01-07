«Не хватает успеха». Анчелотти заговорил о будущем суперталанта в Реале
Итальянец оценил влияние Эндрика на игру «сливочных»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру бразильского вингера «сливочных» Эндрика в матче кубка Испании против клуба «Депортива Минера» (5:0).
«Он сыграл хорошую игру. Он хорошо двигался по полю и имел возможности, поскольку совершал эффективные движения.
Ему не хватает успеха, но он должен быть терпеливым, совершенствоваться и расти. Он будет забивать голы, когда нам это потребуется», - сказал Анчелотти.
Ранее Карло Анчелотти поделился эмоциями под разгромной победы «сливочных» в Кубке Испании.
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