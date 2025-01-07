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  4. «Не хватает успеха». Анчелотти заговорил о будущем суперталанта в Реале
Испания
07 января 2025, 11:09 |
767
0

«Не хватает успеха». Анчелотти заговорил о будущем суперталанта в Реале

Итальянец оценил влияние Эндрика на игру «сливочных»

07 января 2025, 11:09 |
767
0
«Не хватает успеха». Анчелотти заговорил о будущем суперталанта в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру бразильского вингера «сливочных» Эндрика в матче кубка Испании против клуба «Депортива Минера» (5:0).

«Он сыграл хорошую игру. Он хорошо двигался по полю и имел возможности, поскольку совершал эффективные движения.

Ему не хватает успеха, но он должен быть терпеливым, совершенствоваться и расти. Он будет забивать голы, когда нам это потребуется», - сказал Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти поделился эмоциями под разгромной победы «сливочных» в Кубке Испании.

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Эндрик Реал Мадрид Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу Депортива Минера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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