Почти 100 млн евро. Футболист МЮ может стать одноклубником украинца
«Олимпиакос» заинтересован в аренде бразильского вингера Антони
Один из сильнейших клубов Греции «Олимпиакос» заинтересован в аренде вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.
Бразильский футболист может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Руководство греческого клуба обратилось к «красным дьяволам» и сообщило о своем интересе к игроку.
Авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что клубы продолжают вести переговоры:
«Олимпиакос» сообщил Антони о возможной аренде. Сделка не закрыта полностью, идут сложные переговоры. Игрок может покинуть АПЛ в это трансферное окно».
Антони перешел в 2022 году в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». Сумма трансфера составила 95 млн евро. В «Олимпиакосе» выступает украинский форвард Роман Яремчук.
Ранее сообщалось, что Антони разочаровал руководство «красных дьяволов» неудовлетворительными результатами на футбольном поле.
🚨🔴 Olympiacos have asked for a loan deal with #Antony. After Sun and confirmed.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2025
Understand the deal is not fully off but very very complicated. #MUFC
As reported, Antony can leave Manchester United this transfer window. @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/C6r3h3GjjF
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