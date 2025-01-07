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Англия
07 января 2025, 12:05 | Обновлено 07 января 2025, 12:30
682
0

Почти 100 млн евро. Футболист МЮ может стать одноклубником украинца

«Олимпиакос» заинтересован в аренде бразильского вингера Антони

07 января 2025, 12:05 | Обновлено 07 января 2025, 12:30
682
0
Почти 100 млн евро. Футболист МЮ может стать одноклубником украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Один из сильнейших клубов Греции «Олимпиакос» заинтересован в аренде вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

Бразильский футболист может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Руководство греческого клуба обратилось к «красным дьяволам» и сообщило о своем интересе к игроку.

Авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что клубы продолжают вести переговоры:

«Олимпиакос» сообщил Антони о возможной аренде. Сделка не закрыта полностью, идут сложные переговоры. Игрок может покинуть АПЛ в это трансферное окно».

Антони перешел в 2022 году в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». Сумма трансфера составила 95 млн евро. В «Олимпиакосе» выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что Антони разочаровал руководство «красных дьяволов» неудовлетворительными результатами на футбольном поле.

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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