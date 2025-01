Почти 100 млн евро. Футболист МЮ может стать одноклубником украинца

Один из сильнейших клубов Греции «Олимпиакос» заинтересован в аренде вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

Бразильский футболист может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Руководство греческого клуба обратилось к «красным дьяволам» и сообщило о своем интересе к игроку.

Авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что клубы продолжают вести переговоры:

«Олимпиакос» сообщил Антони о возможной аренде. Сделка не закрыта полностью, идут сложные переговоры. Игрок может покинуть АПЛ в это трансферное окно».

Антони перешел в 2022 году в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». Сумма трансфера составила 95 млн евро. В «Олимпиакосе» выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что Антони разочаровал руководство «красных дьяволов» неудовлетворительными результатами на футбольном поле.

