Легенда Реала. Стало известно, кто может возглавить сборную Францию

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил покинуть свой пост после чемпионата мира-2026 – специалист подтвердил, что не будет продлевать контракт.

Сообщается, что главным претендентом на эту должность является легендарный французский футболист и бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Он является одним из достопримечательностей французского и мирового футбола. Именно Зинедин внес свою лепту в развитие нашей национальной команды. Я очень уважаю и восхищаюсь одним из величайших игроков в истории футбола.

Я видел, что он демонстрировал очень высокие результаты с «Реалом». Зидан уже несколько раз выигрывал самый красивый трофей – Лигу чемпионов. Он продемонстрировал степень своего таланта», – заявил президент Федерации футбола Филипп Диалло.

Несмотря на это, функционер призвал не спешить с новостями и позволить Дешаму доработать до окончания контракта:

«Давайте не забывать, что у Дидье осталось еще два года контракта, и из уважения к нему, его штабу и игрокам не будем пока обсуждать кандидатов на его замену», – подытожил Диалло.