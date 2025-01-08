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Франция
08 января 2025, 11:57 | Обновлено 08 января 2025, 12:29
931
2

Легенда Реала. Стало известно, кто может возглавить сборную Францию

Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе после длительного перерыва

08 января 2025, 11:57 | Обновлено 08 января 2025, 12:29
931
2
Легенда Реала. Стало известно, кто может возглавить сборную Францию
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил покинуть свой пост после чемпионата мира-2026 – специалист подтвердил, что не будет продлевать контракт.

Сообщается, что главным претендентом на эту должность является легендарный французский футболист и бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Он является одним из достопримечательностей французского и мирового футбола. Именно Зинедин внес свою лепту в развитие нашей национальной команды. Я очень уважаю и восхищаюсь одним из величайших игроков в истории футбола.

Я видел, что он демонстрировал очень высокие результаты с «Реалом». Зидан уже несколько раз выигрывал самый красивый трофей – Лигу чемпионов. Он продемонстрировал степень своего таланта», – заявил президент Федерации футбола Филипп Диалло.

Несмотря на это, функционер призвал не спешить с новостями и позволить Дешаму доработать до окончания контракта:

«Давайте не забывать, что у Дидье осталось еще два года контракта, и из уважения к нему, его штабу и игрокам не будем пока обсуждать кандидатов на его замену», – подытожил Диалло.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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Boodya
Це буде фіаско, бо Зідан не тренер
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potemkin78
Зизу бы кого-то потренеровать пока, а то уже более 3 лет без клуба, а до этого был только Реал. ИМХО
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0
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