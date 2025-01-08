ОФИЦИАЛЬНО. Тренер топовой сборной объявил о своем уходе

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам объявил о решении покинуть команду после чемпионата мира 2026 года:

«Это будет 2026 год. Я здесь с 2012 года, и планирую быть здесь до 2026 года, до следующего чемпионата мира. После него все закончится, потому что в какой-то момент надо остановиться. В моей голове это очень ясно. Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла высочайший уровень. Но 2026 год - очень хороший момент для расставания.

Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов. Самое важное то, что сборная Франции остается на вершине, где она была много лет».

За время работы Дешама французы сыграли 165 матчей, 106 раз победили, в 28 играх потерпели поражение и 31 раз завершили матч с ничейным результатом. В активе Дидье победы на ЧМ-2018 и Лиге наций 2020/21.