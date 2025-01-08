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Чемпионат мира
08 января 2025, 10:33 |
1097
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер топовой сборной объявил о своем уходе

Дидье Дешам подтвердил, что не останется во главе Франции после ЧМ-2026

08 января 2025, 10:33 |
1097
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер топовой сборной объявил о своем уходе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам объявил о решении покинуть команду после чемпионата мира 2026 года:

«Это будет 2026 год. Я здесь с 2012 года, и планирую быть здесь до 2026 года, до следующего чемпионата мира. После него все закончится, потому что в какой-то момент надо остановиться. В моей голове это очень ясно. Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла высочайший уровень. Но 2026 год - очень хороший момент для расставания.

Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов. Самое важное то, что сборная Франции остается на вершине, где она была много лет».

За время работы Дешама французы сыграли 165 матчей, 106 раз победили, в 28 играх потерпели поражение и 31 раз завершили матч с ничейным результатом. В активе Дидье победы на ЧМ-2018 и Лиге наций 2020/21.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу отставка ЧМ-2026 по футболу
Дмитро Вербинський Источник: RMC Sport
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Комментарии 1
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Denn
Вже декілька років тому потрібно було йти. до 2026 можливо не досідити. збірна франції вже даво не прогресує і не показує гри
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