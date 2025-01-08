КАРАВАЕВ: «Первые тренировки тяжеловаты, но нужно претерпеть»

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от первых дней работы на сборе в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона:

- Как чувствуете себя после первых тренировок на сборах? Похоже, настроение хорошее?

– Да, все супер. Уже прошло первые два дня, конечно, они тяжеловаты, потому что до этого мы отдыхали. Сейчас начались погрузки, плюс сегодня утром были тесты. Я понимаю, что это нужно, поэтому нужно просто перетерпеть и принять, потому что это потом в течение второй части сезона будет для нас плюсом. А хорошее настроение, потому что мы уже два дня тренируемся, и два дня выигрывает наша команда (улыбается).

- За эти два дня заметили какое-то отличие от предыдущих сборов, ведь это далеко не первые зимние сборы с «Динамо» для вас. В этот раз подготовка впервые выйдет растянутой на полтора месяца?

– Отличается то, что на этот раз мы рано собрались. Так сложилась ситуация, что у нас еще есть две официальные игры в Лиге Европы в январе, и это немного необычно. А что касается нагрузки, ничего особенного, она такая, которая и должна быть в первые дни, постепенно, понемногу увеличивается.

– Вы сыграли мини-турнир с участием четырех команд и победили, поэтому говорите, что у вас хорошее настроение. А как настроение в общей сложности команды? У проигравших он не очень приятен?

- Такие соревнования добавляют немного эмоций на тренировке, а в общем настроение рабочее, потому что все понимают, есть время, когда ты отдыхаешь, а есть время, когда уже нужно работать, причем плодотворно работать, выполнять все задания, плюс функционально себя поднимать на более высокий уровень. Чтобы потом в официальных играх физическое состояние было очень-очень сильно.

- Сборы продлится полтора месяца, как родные переносят такие длинные разлуки? Как общаетесь, что делаете, чтобы чувствовать себя ближе?

- В такие периоды всегда тяжело, потому что ты вдали от дома. Тем более, когда в нашей стране война и наши города бомбят, конечно, каждый день мы очень сильно переживаем, потому что издалека ничем не можем помочь. Конечно, хочется, чтобы семья тоже уехала за границу, но дети учатся и просто ехать, чтобы куда-то тоже не хочется.

Конечно, каждый день по несколько раз общаемся по видео, более или менее успокаиваюсь, когда вижу, что с семьей все в порядке. Если у нас будут выходные, хочется, чтобы семья приехала, чтобы мы могли хотя бы несколько дней побыть вместе.

- Пока у вас по две тренировки каждый день, хватает ли времени на что-то другое? Чем занимаетесь в отеле?

- Восстановлением. Между тренировками – это сон, чтобы отдохнуть, потому что когда ты спишь, организм лучше всего восстанавливается. Поэтому нужно этому уделять очень много времени. Так что восстановление и общение с семьей. Больше ни на что не хватает времени.