Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Первые тренировки тяжеловаты, но нужно претерпеть»
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 10:32 |
301
2

КАРАВАЕВ: «Первые тренировки тяжеловаты, но нужно претерпеть»

Защитник рассказал о начале учебно-тренировочных сборов

08 января 2025, 10:32 |
301
2
КАРАВАЕВ: «Первые тренировки тяжеловаты, но нужно претерпеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от первых дней работы на сборе в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона:

- Как чувствуете себя после первых тренировок на сборах? Похоже, настроение хорошее?

– Да, все супер. Уже прошло первые два дня, конечно, они тяжеловаты, потому что до этого мы отдыхали. Сейчас начались погрузки, плюс сегодня утром были тесты. Я понимаю, что это нужно, поэтому нужно просто перетерпеть и принять, потому что это потом в течение второй части сезона будет для нас плюсом. А хорошее настроение, потому что мы уже два дня тренируемся, и два дня выигрывает наша команда (улыбается).

- За эти два дня заметили какое-то отличие от предыдущих сборов, ведь это далеко не первые зимние сборы с «Динамо» для вас. В этот раз подготовка впервые выйдет растянутой на полтора месяца?

– Отличается то, что на этот раз мы рано собрались. Так сложилась ситуация, что у нас еще есть две официальные игры в Лиге Европы в январе, и это немного необычно. А что касается нагрузки, ничего особенного, она такая, которая и должна быть в первые дни, постепенно, понемногу увеличивается.

– Вы сыграли мини-турнир с участием четырех команд и победили, поэтому говорите, что у вас хорошее настроение. А как настроение в общей сложности команды? У проигравших он не очень приятен?

- Такие соревнования добавляют немного эмоций на тренировке, а в общем настроение рабочее, потому что все понимают, есть время, когда ты отдыхаешь, а есть время, когда уже нужно работать, причем плодотворно работать, выполнять все задания, плюс функционально себя поднимать на более высокий уровень. Чтобы потом в официальных играх физическое состояние было очень-очень сильно.

- Сборы продлится полтора месяца, как родные переносят такие длинные разлуки? Как общаетесь, что делаете, чтобы чувствовать себя ближе?

- В такие периоды всегда тяжело, потому что ты вдали от дома. Тем более, когда в нашей стране война и наши города бомбят, конечно, каждый день мы очень сильно переживаем, потому что издалека ничем не можем помочь. Конечно, хочется, чтобы семья тоже уехала за границу, но дети учатся и просто ехать, чтобы куда-то тоже не хочется.

Конечно, каждый день по несколько раз общаемся по видео, более или менее успокаиваюсь, когда вижу, что с семьей все в порядке. Если у нас будут выходные, хочется, чтобы семья приехала, чтобы мы могли хотя бы несколько дней побыть вместе.

- Пока у вас по две тренировки каждый день, хватает ли времени на что-то другое? Чем занимаетесь в отеле?

- Восстановлением. Между тренировками – это сон, чтобы отдохнуть, потому что когда ты спишь, организм лучше всего восстанавливается. Поэтому нужно этому уделять очень много времени. Так что восстановление и общение с семьей. Больше ни на что не хватает времени.

По теме:
В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба
«Был звонок». Экс-игрок сборной отказался от клубов из рф ради Динамо
Воспитанник Шахтера и экс-игрок Динамо мог оказаться в топ-клубе Европы
Александр Караваев Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола требует у боссов Сити подписать топ-вингера. Он уже работал с ним
Футбол | 08 января 2025, 10:44 0
Гвардиола требует у боссов Сити подписать топ-вингера. Он уже работал с ним
Гвардиола требует у боссов Сити подписать топ-вингера. Он уже работал с ним

Лерой Сане может покинуть «Баварию»

Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Бокс | 07 января 2025, 16:03 0
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри

Украинскую реликвию вернули в Украину

Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 07.01.2025, 16:40
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
Бокс | 08.01.2025, 08:33
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
Футбол | 08.01.2025, 04:51
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
мусите трішки потрепіти,
щоб потім розслабитися та отримувати задоволення у матчах ліги Європи та Ліги Чемпіонів
Ответить
0
vovei
Нашли кого рекламировать. Нет слов.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 2
Бокс
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 10
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем