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  4. «Был звонок». Экс-игрок сборной отказался от клубов из рф ради Динамо
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 11:19 |
541
0

«Был звонок». Экс-игрок сборной отказался от клубов из рф ради Динамо

Сергей Кравченко вспомнил свой переход в киевский клуб

08 января 2025, 11:19 |
541
0
«Был звонок». Экс-игрок сборной отказался от клубов из рф ради Динамо
ФК Динамо Киев. Сергей Кравченко

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Кравченко рассказал о переходе в киевское «Динамо», куда в свое время перебрался из полтавской «Ворсклы».

«Осталось полгода контракта с Ворсклой и думали, что и так все будет хорошо. А я тогда дебютировал за сборную, неплохо сыграл и сразу пошли разговоры о Динамо. Был вызов из Киева и предложение подписать предварительный контракт. Ворскла только тогда включилась в процесс, но уже очень много команд звонило по телефону.

«Кроме Динамо, которому я уже дал предварительное согласие, например, Шахтер и Днепр. Также были разговоры о российских клубах – локомотиве и рубине. Подумал, что нужно попробовать в Динамо, а если не выйдет, то можно на ступеньку назад в Днепр попробовать, это тогда была обычная практика», – признался Кравченко.

Кравченко за время профессиональной карьеры выступал в следующих клубах: Черноморец, Днепр-1, Днепр, Волынь, Динамо, Ворскла, Карабах, Шахтер-2. За время выступлений в Динамо Кравченко сыграл 16 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подпишет защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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