«Был звонок». Экс-игрок сборной отказался от клубов из рф ради Динамо
Сергей Кравченко вспомнил свой переход в киевский клуб
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Кравченко рассказал о переходе в киевское «Динамо», куда в свое время перебрался из полтавской «Ворсклы».
«Осталось полгода контракта с Ворсклой и думали, что и так все будет хорошо. А я тогда дебютировал за сборную, неплохо сыграл и сразу пошли разговоры о Динамо. Был вызов из Киева и предложение подписать предварительный контракт. Ворскла только тогда включилась в процесс, но уже очень много команд звонило по телефону.
«Кроме Динамо, которому я уже дал предварительное согласие, например, Шахтер и Днепр. Также были разговоры о российских клубах – локомотиве и рубине. Подумал, что нужно попробовать в Динамо, а если не выйдет, то можно на ступеньку назад в Днепр попробовать, это тогда была обычная практика», – признался Кравченко.
Кравченко за время профессиональной карьеры выступал в следующих клубах: Черноморец, Днепр-1, Днепр, Волынь, Динамо, Ворскла, Карабах, Шахтер-2. За время выступлений в Динамо Кравченко сыграл 16 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» подпишет защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.
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