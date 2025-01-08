В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба

Как стало известно Sport.ua, 9 января на загородной базе «Руха» в Винниках состоится совещание руководства ФК с игроками, тренерами, работниками клубных структур.

По имеющимся данным, после этой встречи должно появиться больше конкретики, как «Рух» будет функционировать до летнего объединения с земляками из «Карпат». Станет известно, в каком составе подопечные Виталия Пономарева вскоре отправятся на словенский этап подготовки, где проведут семь контрольных матчей с местными и австрийскими командами.

Сейчас вокруг будущего объединения «Карпат» и «Руха» еще очень много слухов, поскольку договор о сотрудничестве еще даже не на финальной стадии. Поэтому конкретика с именами футболистов, которые уже в ближайшем будущем перейдут в «Карпаты», появится после 9 января. Что же касается одного из лидеров «Руха» и игрока национальной сборной Украины Алексея Сыча, которого «продали» в киевское «Динамо», то это не соответствует действительности. Предварительно, футболист входит в список тех игроков, которые перейдут в «Карпаты».

Добавим, что вторую часть сезона футболисты «Руха» начнут 22 февраля домашним противостоянием с ЛНЗ.

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