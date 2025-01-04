Почти 100 млн евро на ветер? Бразильский вингер разочаровал клуб АПЛ

Английский «Манчестер Юнайтед» разочаровался выступлениями бразильского вингера Антони и попытается найти для него другой клуб.

Руководство «красных дьяволов» собирается продать футболиста или хотя бы отдать его в аренду, однако желающих осуществить трансфер бразильца пока нет.

В английском клубе уверены, что Антони не сможет играть на высоком уровне и готовы попрощаться с ним из-за плохих результатов на футбольном поле. Главной проблемой является высокая зарплата вингера, которая отпугивает потенциальных покупателей.

За время пребывания в Англии Антони провел 94 матча, в которых забил всего 17 голов. В этом сезоне на счету бразильца 12 поединков и один забитый мяч. Футболист был куплен в 2022 году – «Манчестер Юнайтед» заплатил тогда «Аяксу» 95 млн евро.

Ранее сообщалось, что три футболиста могут покинуть «красных дьяволов» во время зимнего трансферного окна.