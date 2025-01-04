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  4. Почти 100 млн евро на ветер? Бразильский вингер разочаровал клуб АПЛ
Англия
04 января 2025, 17:04 |
636
0

Почти 100 млн евро на ветер? Бразильский вингер разочаровал клуб АПЛ

Руководство «красных дьяволов» готово отпустить Антони из-за плохой результативности

04 января 2025, 17:04 |
636
0
Почти 100 млн евро на ветер? Бразильский вингер разочаровал клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Английский «Манчестер Юнайтед» разочаровался выступлениями бразильского вингера Антони и попытается найти для него другой клуб.

Руководство «красных дьяволов» собирается продать футболиста или хотя бы отдать его в аренду, однако желающих осуществить трансфер бразильца пока нет.

В английском клубе уверены, что Антони не сможет играть на высоком уровне и готовы попрощаться с ним из-за плохих результатов на футбольном поле. Главной проблемой является высокая зарплата вингера, которая отпугивает потенциальных покупателей.

За время пребывания в Англии Антони провел 94 матча, в которых забил всего 17 голов. В этом сезоне на счету бразильца 12 поединков и один забитый мяч. Футболист был куплен в 2022 году – «Манчестер Юнайтед» заплатил тогда «Аяксу» 95 млн евро.

Ранее сообщалось, что три футболиста могут покинуть «красных дьяволов» во время зимнего трансферного окна.

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Микола Титюк Источник: Goal.com
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