Очистка состава. Три игрока могут покинуть Манчестер Юнайтед зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим планирует зимой продать Кристиана Эриксена, Маркуса Рэшфорда и Антони, сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб не рассчитывает на этих игроков в будущем. Продажа этих футболистов поможет команде улучшить финансовое состояние.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Эриксена в 8 миллионов евро. Рыночная стоимость 27-летнего Рэшфорда составляет 60 миллионов евро. А трансферная стоимость 24-летнего Антони составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.