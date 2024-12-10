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  4. Очистка состава. Три игрока могут покинуть Манчестер Юнайтед зимой
Англия
10 декабря 2024, 23:29 |
308
0

Очистка состава. Три игрока могут покинуть Манчестер Юнайтед зимой

Рубен Аморим не рассчитывает на Кристиана Эриксена, Маркуса Рэшфорда и Антони

10 декабря 2024, 23:29 |
308
0
Очистка состава. Три игрока могут покинуть Манчестер Юнайтед зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим планирует зимой продать Кристиана Эриксена, Маркуса Рэшфорда и Антони, сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб не рассчитывает на этих игроков в будущем. Продажа этих футболистов поможет команде улучшить финансовое состояние.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Эриксена в 8 миллионов евро. Рыночная стоимость 27-летнего Рэшфорда составляет 60 миллионов евро. А трансферная стоимость 24-летнего Антони составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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