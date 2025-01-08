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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 11:56 | Обновлено 08 января 2025, 12:31
488
1

«Наши города бомбят». Караваев назвал главную проблему сборов с Динамо

Защитник киевского клуба не может долго находиться вдали от дома

08 января 2025, 11:56 | Обновлено 08 января 2025, 12:31
488
1
«Наши города бомбят». Караваев назвал главную проблему сборов с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев нашел негатив в длинном учебно-тренировочном собрании «бело-синих». Футболист заявил, что тяжело находиться вдали от дома, когда в нашей стране идет война.

– Сборы продлятся полтора месяца, как родные переносят такие длинные разлуки? Как общаетесь, что делаете, чтобы чувствовать себя ближе?

– В такие периоды всегда тяжело, потому что ты вдали от дома. Тем более, когда в нашей стране война и наши города бомбят, конечно, каждый день мы очень сильно переживаем, потому что издалека ничем не можем помочь. Конечно, хочется, чтобы семья тоже уехала за границу, но дети учатся и просто ехать, чтобы куда-то, тоже не хочется.

Конечно, каждый день по несколько раз общаемся по видео, более или менее успокаиваюсь, когда вижу, что с семьей все в порядке. Если у нас будут выходные, хочется, чтобы семья приехала, чтобы мы могли хотя бы несколько дней побыть вместе, – сказал Караваев.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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российско-украинская война Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Караваев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Xvalenok03
Это проблема всех украинских игроков всех украинских команд.
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