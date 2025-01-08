«Наши города бомбят». Караваев назвал главную проблему сборов с Динамо

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев нашел негатив в длинном учебно-тренировочном собрании «бело-синих». Футболист заявил, что тяжело находиться вдали от дома, когда в нашей стране идет война.

– Сборы продлятся полтора месяца, как родные переносят такие длинные разлуки? Как общаетесь, что делаете, чтобы чувствовать себя ближе?

– В такие периоды всегда тяжело, потому что ты вдали от дома. Тем более, когда в нашей стране война и наши города бомбят, конечно, каждый день мы очень сильно переживаем, потому что издалека ничем не можем помочь. Конечно, хочется, чтобы семья тоже уехала за границу, но дети учатся и просто ехать, чтобы куда-то, тоже не хочется.

Конечно, каждый день по несколько раз общаемся по видео, более или менее успокаиваюсь, когда вижу, что с семьей все в порядке. Если у нас будут выходные, хочется, чтобы семья приехала, чтобы мы могли хотя бы несколько дней побыть вместе, – сказал Караваев.

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