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  4. Кравченко объяснил, почему многие украинские таланты не заиграли в Динамо
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 12:52 |
530
0

Кравченко объяснил, почему многие украинские таланты не заиграли в Динамо

Сергей Кравченко заявил, что в киевском клубе очень высокая конкуренция

08 января 2025, 12:52 |
530
0
Кравченко объяснил, почему многие украинские таланты не заиграли в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кравченко

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Кравченко рассказал, почему молодым футболистам тяжело заиграть в составе «бело-синих». Сергей объяснил это высокой конкуренцией в киевском клубе.

‒ Как считаете, почему в составе киевлян гаснет много украинских талантов?

– По-моему, так случается из-за большой конкуренции. Нельзя говорить, что Динамо теряет таланты, просто не каждому дано сыграть в такой команде. Условная Ворскла – более низкая команда, поэтому и конкуренция не так высока, там тебе доверяют. А у Динамо все такие же талантливые, а то и еще лучше, кого забрали в столицу.

У меня, к сожалению, не получилось, хотя я сделал все возможное, что от меня зависело. Все, что не делается – это к лучшему, так я оказался в Днепре, поэтому совсем не жалею. Мне в тот момент было уже около 25 лет, был уже не молодым футболистом, поэтому не выдержал конкуренцию. Да, конечно, хотелось, чтобы доверяли и ценили, но уж как есть, – сказал Сергей.

За время выступлений в Динамо Кравченко сыграл 16 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

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Источник: Динамо отказалось подписывать колумбийского легионера
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Сергей Кравченко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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