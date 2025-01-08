«Ехала крыша». Воспитанник Шахтера объяснил, почему провалился в Динамо

Известный украинский экс-футболист Сергей Кравченко высказался о своем периоде в составе киевского «Динамо»:

«Почему не получилось в «Динамо»? Если коротко, то не выдержал конкуренцию. Конечно, хочется, чтобы тебе больше доверяли и все такое. В «Динамо» никто не будет ждать и просто так доверять. Если тебе дали один шанс и ты его не использовал, то второго уже может не быть. Других причин не было. Был здоров, тренировался, отдавался на 100%. Неплохо сыграл, но Семин доверял игрокам, которые были до этого. Потом уже теряешь уверенность, когда не играешь, тем более, у меня еще не было опыта большой конкуренции.

Уже в «Днепре» я понял, как переживать ситуации, когда не играешь, а в «Динамо» было тяжело, в первую очередь, психологически. Я искал причины в себе. Потом пришел Газзаев, я играл мало, он не выставлял меня на трансфер, предлагал остаться. В первую очередь, я сам для себя принял решение, что надо что-то менять и уходить, потому что уже «ехала крыша» и начиналась депрессия. Крутой контракт и жизнь в столице – это, конечно, круто, но мне надо играть, чтобы чувствовать себя счастливым».

Ранее Сергей Кравченко рассказал, как ездил на просмотр в европейские клубы.